Italijan ima zdaj etapne zmage z vseh treh največjih dirk na svetu #video

Četrto etapo Dirke po Franciji je v ciljnem šprintu dobil Italijan Elia Viviani, v skupnem seštevku pa do večjih sprememb ni prišlo. Alaphilippe je ohranil 20 sekund prednosti pred Belgijcem Woutom van Aertom na drugem in 25 sekund pred Nizozemcem Stevenom Kruijswijkom na tretjem mestu. Foto: Reuters

V času zmagovalca sta etapo končala tudi oba slovenska predstavnika, člana Bahrain Meride Matej Mohorič in Jan Tratnik, prvi je ciljno črto prečkal na 14. mestu, drugi je bil 110.

Dolg beg se je končal na zadnjem klancu

Takoj po uradnem štartu etape so glavnini pobegnili Michael Schär (CCC) ter Frederick Backaert in Yoann Offredo (oba Wanty-Gobert Cycling Team), kolesarji, ki so imeli v skupnem seštevku po tretji etapi več kot 13 minut zaostanka za rumenim Alaphilippom. Moštva, ki so računala na etapno zmago, in tista, ki imajo adute za skupno zmago, ubežnikom niso pustila prednosti, večje od treh minut in pol, Offreda je glavnina pogoltnila 26 kilometrov pred ciljem, Schär in Backeart sta vztrajala še deset kilometrov in kapitulirala na vzponu na Maron (četrte kategorije).

Zadnji kilometer etape:

📹 Relive the last kilometre of today's stage and @eliaviviani's huge win! 🏆

📹 Revivez le dernier kilomètre de l'étape du jour et la victoire au sprint d'Elia Viviani! 🏆#TDF2019 pic.twitter.com/z5Hx8b1h9C — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2019

Klanec je bil nezahteven, preživeli so ga vsi šprinterji, na spustu je s solo napadom poskusil še Francoz Lilian Calmejane (Direct Energie), a je bil njegov skok že v naprej obsojen na neuspeh.Formirali so se šprinterski vlaki, hitrost je v zadnjih petih kilometrih močno poskočila, v zadnjem kilometru je svoje delo za Vivianija opravil tudi rumeni Alaphilippe, v ciljnem šprintu pa je bil najmočnejši Italijan.

.@eliaviviani comes up to collect his bouquet and medal as the stage winner! 🏅



Elia Viviani monte sur le podium pour récupérer son bouquet et sa médaille de vainqueur d'étape ! 🏅#TDF2019 pic.twitter.com/DXAvhFjMmQ — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2019

Etapna zmaga s Toura mu je še manjkala

"Zmaga mi pomeni ogromno. Ne verjamem še povsem, kaj mi je uspelo. Etapno slavje na Touru je bilo glavni cilj sezone. Prvo priložnost na letošnji dirki smo izpustili, a smo oblekli rumeno majico. Danes smo opravili izjemno delo, videli ste, kako je deloval sprinterski vlak. Moram se zahvaliti ekipi, neverjetna je bila. Jaz sem moral delo le dokončati v zadnjih 180 metrih. To počnem najbolje," je po svoji prvi etapni zmagi na Touru povedal 30-letni šprinterski as, ki ima v statistiki že vpisanih pet etapnih zmag na Giru in tri na Vuelti.

Spet ni šlo brez padcev, na tleh so kakšnih 116 kilometrov do cilja pristali Tony Gallopin (Ag2R La Mondiale), Patrick Konrad (Bora Hansgrohe) in Serge Pauwels (CCC)

💥 Crash at the back of the peloton! @tonygallopin, @PatricKonrad, @LAPORTEChristop are amongst the fallen riders.

💥 Chute à l'arrière du peloton ! Gallopin, Konrad et Laporte sont notamment tombés.#TDF2019 pic.twitter.com/diykKHk5Vq — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2019

Alaphilippe je v skupnem seštevku zadržal 20 sekund prednosti pred Belgijcem Woutom van Aertom (Jumbo-Visma), Tratnik na 67. mestu zaostaja štiri minute in 21 sekund, Mohorič na 82. pa devet minut in 13 sekund.

Jutrišnja 175,5-kilometrska peta etapa bo bolj razgibana, na poti od Sain-Die-desVosgesa do Colmarja bodo morali kolesarji premagati po dva vzpona druge in tretje kategorije.

Izidi, 4. etape: 1. Elia Viviani (Ita/Deceuninck-QuickStep) 5:09:20 2. Alexander Kristoff (Nor/UAE Emirates) 3. Caleb Ewan (Avs/Lotto Soudal) 4. Peter Sagan (Slk/Bora-Hansgrohe) 5. Dylan Groenewegen (Niz/Jumbo-Visma) 6. Mike Teunissen (Niz/Jumbo-Visma) 7. Giacomo Nizzolo (Ita/Dimension Data) 8. Jasper Stuyven (Bel/Trek-Segafredo) 9. Michael Matthews (Avs/Sunweb) 10. Christophe Laporte (Fra/Cofidis) ... 14. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) 110. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Merida) vsi isti čas Skupni vrstni red: 1. Julian Alaphilippe (Fra/Deceuninck-QuickStep 14:41:39 2. Wout Van Aert (Bel/Jumbo-Visma) + 0:20 3. Steven Kruijswijk (Niz/Jumbo-Visma) 0:25 4. George Bennett (NZl/Jumbo-Visma) 0:25 5. Michael Matthews (Avs/Sunweb) 0:40 6. Egan Bernal (Kol/Ineos) 0:40 7. Geraint Thomas (VBr/Ineos) 0:45 8. Enric Mas (Špa/Deceuninck-QuickStep) 0:46 9. Greg Van Avermaet (Bel/CCC) 0:51 10. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb) 0:51 ... 67. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Merida) 4:21 82. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) 9:13

