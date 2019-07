Nizozemci z imenitno vožnjo ubranili rumeno majico #video

Bahrain Merida z Matejem Mohoričem in Janom Tratnikom je zasedla deveto mesto, za zmagovalci je zaostala 36 sekund.

🏆 @JumboVismaRoad do indeed finish in top spot! The team with the Yellow Jersey finish with a very strong 28'57".

🏆 Meilleur temps pour @JumboVismaRoad ! L'équipe du #MaillotJauneLCL termine un énorme contre-la-montre en 28'57" !#TDF2019 pic.twitter.com/iaWe7skGNF — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2019

Ineos je današnjo preizkušnjo začel kot prvi, saj so bili kolesarji britanske ekipe po sobotni etape najslabše uvrščeni. Progo so premagali v 29 minutah in 17 sekundah in na prvem mestu vztrajali vse do zadnjega nastopa nizozemskega moštva.

Vmes so jih sicer na prvem in drugem merjenju časa prehiteli člani Katjuše-Alpecina, a so v zaključku trase popustili. Kot zadnji so se na progo podali moštveni kolegi slovenskega asa Primoža Rogliča in bili najhitrejši na obeh merjenjih časa kot tudi ob prečkanju ciljne črte, ko so se prešerno veselili druge zmage v dveh dneh.

🚩 Last Team is off! Team Jumbo-Visma on the road, they will have to produce a big effort to save the Yellow Jersey! 💛



🚩 La dernière équipe est partie ! Les coureurs @JumboVismaRoad vont devoir faire un gros effort pour conserver le Maillot Jaune ! 💛#TDF2019 pic.twitter.com/44k6ROypg8 — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2019

Od favoritov za najvišja mesta je največji udarec doživel Francoz Romain Bardet, ki je z moštvom AG2R zaostal minuto in 19 sekund. Sekundo manj je zaostal Avstralec Richie Porte v dresu Trek-Segafreda. Minuto in pet sekund zaostanka si je "pridelal" Movistar s Kolumbijcem Nairom Quintano ter Špancem Mikelom Lando in svetovnim prvakom Alejandrom Valverdejem.

Na vrhu razpredelnice kolesarji Jumba

Teunissen ima po dveh dneh dirkanja 10 sekund prednosti pred moštvenim kolegom, Belgijcem Woutom van Aertom. Toliko zaostaja še trije kolesarji Jumbo-Visme, Nizozemec Steven Kruijswijk, Nemec Tony Martin in Novozelandec George Bennett. Sledijo štirje člani Ineosa, Italijan Gianni Moscon, Kolumbijec Egan Bernal, lanski prvak Valižan Geraint Thomas in Nizozemec Dylan van Baarle.

🏁 @TeamINEOS set the tempo with a time of 29'18''.



🏁 Le Team Ineos signe le premier temps de référence à l'arrivée en 29'18''. pic.twitter.com/7nx6EBCJNC — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2019

"Ko smo slišali, da smo najhitrejši, smo dobili nove moči. Samozavest je bila visoka po včerajšnji zmagi in rumeni majici. Celotno traso smo leteli. Neverjetno je bilo. Dve zmagi v dveh etapah je nekaj res lepega," je povedal Teunissen.

Tratnik je skupno 43., Mohorič 47., oba zaostajata 46 sekund.

Tour de France se bo v Belgiji zadržal še en dan. Start ponedeljkove etape bo v Bincheju, cilj po 215 razgibanih kilometrih pa v Epernayju.

Izidi 2. etape Toura, ekipni kronometer (Bruselj, 27,6 km): 1. Jumbo-Visma 28:57 2. Ineos + 0:20 3. Deceuninck-Quick Step 0:21 4. Sunweb 0:26 5. Katjuša 0:26 6. Education First 0:28 7. CCC 0:31 8. Groupama-FDJ 0:32 9. Bahrain-Merida 0:36 10. Astana 0:41 ... Skupni vrstni red: 1. Mike Teunisen (Niz/Jumbo-Visma) 4;51:34 2. Wout Van Aert (Bel/Jumbo-Visma) + 0:10 3. Steven Kruijswijk (Niz/Jumbo-Visma) 4. Tony Martin (Nem/Jumbo-Visma) 5. George Bennett (NZl/Jumbo-Visma) vsi isti čas 6. Gianni Moscon (Ita/Ineos) 0:30 7. Egan Bernal (Kol/Ineos) 8. Geraint Thomas (VBr/Ineos) 9. Dylan van Baarle (Niz/Ineos) vsi isti čas 10. Elia Viviani (Ita/Deceuninck-QuickStep) 0:31 ... 43. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Merida) 0:46 47. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) 0:46

