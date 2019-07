Šprinterska zmaga in rumena majica Rogličevim, številni padci, na tleh tudi Mohorič

Prvi šprinterski adut moštva na tem Touru sicer odsotnega slovenskega asa Primoža Rogliča, Dylan Groenewegen je po skupinskem padcu 1,4 kilometra pred ciljem etape obsedel na tleh, zato pa se je izkazal njegov pomočnik pri šprintih, ki je za mišjo dlako ugnal Petra Sagana. Caleb Ewan (Lotto Soudal) je bil tretji.

Crash! Groenwegen hits the deck!

Chute ! Groenewegen est à terre !#TDF2019 pic.twitter.com/ZKts67NkS7 — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2019

Med žrtvami skupinskega padca sta bila tudi Matej Mohorič in njegov kapetan pri Bahrain Meridi Vincenzo Nibali. Italijan je bil 25., Mohorič pa 159. Oba sta zabeležila čas zmagovalca, saj so prireditelji zaradi padca večini kolesarjev izničili zaostanke. Drugi Slovenec na dirki, moštveni kolega Mohoriča in Nibalija, Jan Tratnik, je je v cilj pripeljal na 39. mestu.

Na tleh tudi favorita

Že prej, kakšnih 17 kilometrov pred ciljem, pa se je na tleh znašel tudi Danec Jakob Fuglsang (Astana), eden od favoritov za skupno zmago na letošnji francoski pentlji. Z nekaj praskami se je hitro spet spravil na kolo, na koncu je bil 93. Ob njem se je na tleh znašel še prvi sprinter Bahrain-Meride Italijan Sonny Colbrelli. Slednji jo je odnesel z odrgninami na boku.

Jakob Fuglsang takes a tumble! The Dane is straight away back up and riding.



Chute de @jakob_fuglsang ! Le danois repart rapidement.#TDF2019 pic.twitter.com/zwfuQ9piBq — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2019

Mohorič jo je skupil

Oba sta s pomočjo klubskih kolegov ujela priključek. Ko je bila glavnina že v središču Bruslja in iskala najboljše položaje za sprint, je prišlo do drugega grdega padca. Tokrat sta se na tleh znašla Groenewegen in Mohorič. Močno je ob tla udaril Slovenec, ki je z glavo treščil ob asfalt in na njem obležal. V zaščitni ogradi je pristal tudi branilec lanske zmage, Valižan Geraint Thomas (Ineos).

Nizozemski kolesar je znamenito rumeno majico pred Teunissenom nazadnje oblekel leta 1989.

3⃣0⃣ ans que les 🇳🇱 l'attendaient !



💛 @MikeTeunissen est le premier porteur du Maillot Jaune néerlandais depuis Erik Breukink, qui l'avait endossé à l’issue du prologue du Tour de France 1989. 💛#TDF2019 pic.twitter.com/Q8p7R7SiSu — Maillot jaune LCL (@MaillotjauneLCL) July 6, 2019

"V zadnjih metrih so vsi umirali, tudi Sagan"

Preostanek vodilne skupine se je udaril za zmago. Zdelo se je, da jo ima Sagan že "v žepu", a mu jo je tik pred ciljno črto odnesel Teunissen. "Težko verjamem. Mesece in mesece smo garali za Dylana, da zmaga in osvoji rumeno majico. Vse je šlo po zlu, ko je padel. Bil sem spredaj, bil sem svež, poskusil sem. V zadnjih metrih so vsi umirali, tudi Sagan. Ujel sem ga in prehitel na črti. Neverjetno," je bil presrečen Nizozemec.

“I was still fresh, I saw everyone cracking in the last metres, even Sagan, and I just kept going until the end. It’s amazing."@MikeTeunissen 👏



"J'étais encore frais, J'ai vu tout le monde craquer dans les derniers mètres. C'est incroyable"@MikeTeunissen 👏#TDF2019 pic.twitter.com/ccZsuY72TX — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2019

Ob zadnjem padcu so zaostali nekateri favoriti za najvišja mesta Kolumbijca Egan Bernal in Rigoberto Uran, Španec Mikel Landa, Francoz Romain Bardet, branilec lanske zmage Valižan Geraint Thomas in Irec Dan Martin, a ker je do padca prišlo v zadnjih treh kilometrih, so po pravilih dobili čas zmagovalca.

V Belgiji se je tako začela 106. izvedba največje kolesarske dirke na svetu, jutri bo v Bruslju še 26,7-kilometrski ekipni kronometer, v ponedeljek pa bodo kolesarji že na francoskih cestah, kjer jih čaka 215 kilometrov dolga ravninska etapa od Bincheja do Epernayja.

Izidi 1. etape: 1. Mike Teunissen (Niz/Jumbo-Visma) 4;22:47 2. Peter Sagan (Slk/Bora-Hansgrohe) 3. Caleb Ewan (Avs/Lotto Soudal) 4. Giacomo Nizzolo (Ita/Dimension Data) 5. Sonny Colbrelli (Ita/Bahrain-Merida) 6. Michael Matthews (Avs/Sunweb) 7. Matteo Trentin (Ita/Mitchelton-Scott) 8. Oliver Naesen (Bel/AG2R La Mondiale) 9. Elia Viviani (Ita/Deceuninck-QuickStep) 10. Jasper Stuyven (Bel/Trek-Segafredo) ... 39. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Merida) 159. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) vsi isti čas Skupno: 1. Mike Teunissen (Niz/Jumbo-Visma) 4:22:37 2. Peter Sagan (Slk/Bora-Hansgrohe) + 0:04 3. Caleb Ewan (Avs/Lotto Soudal) 0:06 4. Giacomo Nizzolo (Ita/Dimension Data) 0:10 5. Sonny Colbrelli (Ita/Bahrain-Merida) 6. Michael Matthews (Avs/Sunweb) 7. Matteo Trentin (Ita/Mitchelton-Scott) 8. Oliver Naesen (Bel/AG2R La Mondiale) 9. Elia Viviani (Ita/Deceuninck-QuickStep) 10. Jasper Stuyven (Bel/Trek-Segafredo) ... 39. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Merida) 159. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) vsi isti čas

