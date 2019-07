"Na preostalih dveh tritedenskih dirkah sem že dosegel etapno zmago. Upam, da mi uspe trojček," pred svojim prvim nastopom na Dirki po Franciji optimistično razmišlja Matej Mohorič, eden od dveh Slovencev (na dirki bo tudi Jan Tratnik) na najbolj gledani in medijsko pospremljeni kolesarski dirki na svetu. 24-letnik iz Podblice v dresu Bahrain Meride verjame, da mu bodo pri tem pomagale tudi izkušnje s treh nastopov na Dirki po Italiji in dveh na Dirki po Španiji. "Mislim, da so izkušnje na tritedenskih dirkah ključnega pomena tako v pripravah na dirko kot pri razporejanju moči med etapami."

Samo še slabi trije dnevi nas ločijo od začetka 106. Dirke po Franciji, ki se bo v soboto začela v Bruslju in čez tri tedne končala v Parizu. Na štartu najprestižnejše kolesarske dirke na svetu bosta dva Slovenca, oba v dresu ekipe Bahrain Merida: Matej Mohorič in Jan Tratnik. Tudi športni direktor ekipe na francoski pentlji bo Slovenec, in sicer Gorazd Štangelj. Pravi, da je njihova ekipa popolna, kolesarji pa pripravljeni za vse mogoče scenarije.

O pričakovanjih na premiernem Touru (106. Tour bo prvi tudi za Tratnika) smo se pogovarjali z Mohoričem, ki je že na poti na prizorišče.

Dirka po Franciji velja za najbolj gledan kolesarski spektakel sezone. Foto: Getty Images

V soboto se začenja 106. izvedba Dirke po Franciji. Kako suvereno se podajate na svojo prvo francosko pentljo?

Ker bom na Touru prvič, ne vem točno, kaj me čaka. Gre za največji dogodek v kolesarstvu, zato so tudi pričakovanja večja, precej več je medijske pozornosti, a se s tem ne obremenjujem preveč. Zadovoljen sem s pripravami na dirko. Mislim, da sem dobro pripravljen in motiviran za prihodnje tri tedne. Zavedam se priložnosti, ki mi je dana, in upam, da jo bom dobro izkoristil.

Znano je, da se zadev lotevate zelo analitično, študiozno, predvidevam, da ste že natančno preučili traso na letošnjem Touru.

Za zdaj si trase podrobneje še nisem pogledal, lahko pa povem, da nam je kot ekipi pomemben cilj nedeljski ekipni kronometer, ki bi ga radi dobro odpeljali. Verjamemo, da imamo eno močnejših ekip za to disciplino, vključno s svetovnim prvakom v kronometru, Avstralcem Rohanom Dennisom.

Pozneje bodo v etapah priložnosti za pobege. Sam se bom osredotočil na etape, ki so razgibane in imajo v zaključku tehnične spuste.

"Na papirju smo morda celo ena močnejših ekip na dirki, a bomo realno sliko dobili šele takrat, ko bo šlo zares." Foto: Bahrain Merida

Športni direktor vaše ekipe Gorazd Štangelj, ki bo z vami na dirki, je ekipo Bahraina za Tour opisal kot popolno. Kako jo vidite vi?

Vsi v ekipi smo v zadnjem obdobju na dirkah pokazali, da smo dobro pripravljeni. Vsi se dobro peljemo v vožnji na čas. Na papirju smo morda celo ena močnejših ekip na dirki, a bomo realno sliko dobili šele takrat, ko bo šlo zares.

Na Touru ni slabih ekip in slabih kolesarjev, vsi se dobro zavedajo, da je to največja dirka na koledarju, in se nanjo primerno pripravijo.

Nekaj kolesarskih "težkokategornikov", kot so Chris Froome, Tom Dumoulin, Richard Carapaz, Primož Roglič in še nekateri, zaradi najrazličnejših razlogov na dirki ne bo. Se vam zdi, da bo dirka zato še bolj zanimiva?

To je težko reči. Kako zanimiva bo, bomo videli sproti. Je pa res, da je vsaj na papirju bitka za rumeno majico nekoliko bolj odprta.

Po ekipnem kronometru in prvi gorski etapi s ciljem na Planche de Belles Filles bo že več jasnega, sicer pa mislim, da je Tour vedno zanimiv.

"Osredotočil se bom na etape, ki so razgibane in imajo v zaključku tehnične spuste." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Ko že omenjamo besedo težko … Ste za potrebe klancev, ki jih bo v Franciji kar nekaj, izgubil kakšen kilogram ali je vaša trenutna teža idealna?

Moja teža je v zadnjih letih precej konstantna in trenutno sem s tem zadovoljen. Sem pa v primerjavi s spomladanskimi klasikami izgubil nekaj kilogramov.

Za vami so že trije nastopi na Giru in dva na Vuelti, tudi etapni zmagi na obeh dirkah sta že v vaši statistiki. Kaj pričakujete od Toura in koliko vam lahko popotnica petih tritedenskih dirk pri tem pomaga?

Na preostalih dveh tritedenskih dirkah sem že dosegel etapno zmago. Upam, da mi uspe trojček (smeh, op. a.). Mislim, da so izkušnje na tritedenskih dirkah ključnega pomena tako v pripravah na dirko kot pri razporejanju moči med etapami.

Morda banalno vprašanje, a na tritedenski dirki najbrž ne: boste v ekipi s seboj tovorili svoje vzmetnice oz. posteljne nadvložke?

Ne, tokrat ne. Imam pa to izkušnjo z ene izmed Dirk po Italiji, ko smo imeli svoje posteljne nadvložke. Nisem opazil velike razlike, kakovost ležišča je odvisna tudi od posteljnega okvirja, posteljnega dna in same vzmetnice. Menjati vzmetnice pa bi bil verjetno prevelik logistični zalogaj, mislim, da tega ne delajo v nobeni izmed ekip.

Foto: Getty Images

Primož Roglič, ki je lanski Tour končal na izjemnem 4. mestu (letos bo dirko izpustil, je pa že napovedal nastop na Vuelti), in Kristjan Koren sta bila lani deležna izjemne podpore slovenskih navijačev ob progi. Ali podobno navijaško vzdušje pričakujete tudi letos? Vas bodo prišli spodbujat tudi vaši domači in prijatelji?

Zagotovo bodo ob progi tudi Slovenci, moji domači pa dirko raje spremljajo od doma.

Že lani na sprejemu je Mohorič priznal, da si želi na Tour. Foto: Siol.net

Kako dolgo že veste, da boste v ekipi za Tour? Tour ste sicer omenjali že lani na sprejemu pri vas doma v Podblici.

Res je, že od načrtovanja sezone to zimo sem vedel, da bom ob pričakovanem poteku dogodkov v ekipi za Dirko po Franciji.

Kako ste sicer zadovoljni s prvim delom sezone?

Letos v rezultatskem smislu za zdaj nimam tako dobre sezone, kot je bila lanska, verjamem pa, da lahko to do konca leta še spremenim. Moj najboljši letošnji rezultat je 5. mesto s klasike Milano-Sanremo, najtežje prigaran rezultat pa je bilo 9. mesto na klasiki Gent-Wevelgem.

Lahko rečem, da sem s svojim napredkom zadovoljen.

Foto: Getty Images

Prejšnjo nedeljo ste na državnem prvenstvu v Radovljici po letu dni ostali brez majice državnega prvaka, leto dni jo bo zdaj nosil vaš ekipni kolega Domen Novak. Predstavljam si, da je za kolesarja posebna čast dirkati v majici državnega prvaka, ki izstopa med preostalimi dresi. Ste ubrali kakšno taktiko ali ste se sproti odločali na podlagi razvoja dogodkov?

Res je, vožnja v majici prvaka je bila posebna čast in ponosno sem jo nosil. Sem pa zelo vesel, da sem jo predal Domnu, ki je lani skupaj z mano prišel v cilj in mi prepustil zmago. Naša taktika na dirki je bila, da drug drugemu ščitimo hrbet in poskušamo s tem v kot spraviti potencialno močnejše tekmece, ki pa okoli sebe nimajo močne ekipe. To nam je uspelo.

