Rogličeva francoska poezija

V soboto se bo v Belgiji začel prestižni Tour, na katerem so se v preteklosti proslavili tudi Slovenci. Najbolj Primož Roglič, pred njim pa sta imela najboljšo skupno uvrstitev Tadej Valjavec in Jani Brajkovič, posamično pa Andrej Hauptman.

Če gledamo na dirki po Franciji le uvrstitve v etapah, moramo kot prvega izpostaviti zdajšnjega selektorja slovenske kolesarske reprezentance Andreja Hauptmana. Leta 2002 je bil razpoložen v tretji etapi. Le trojica je bila pred njim, kar je vse do prihoda Primoža Rogliča veljal kot najboljši etapni dosežek.

Pred enajstimi leti je nato Tadej Valjavec spisal prav poseben podvig za slovensko kolesarstvo. Kot prvemu je uspelo dirko končati med deset najboljših. Sprva je bil deseti, nato pa po diskvalifikaciji Avstrijca Bernarda Kohla, ki je padel na doping testu, napredoval na deveto mesto. Takrat je za skupnim zmagovalcem Carlosom Sastrejem zaostal devet minut in pet sekund.

Jani Brajkovič je bil leta 2002 streljal od šestega mesta, a je imel veliko smole. Foto: Klemen Korenjak

Štiri leta pozneje je enak podvig uspel Janiju Brajkoviču. Sicer je bil njegov zaostanek za rumenim Bradleyjem Wigginsom večji – 16 minut in 33 sekund -, a je imel tudi veliko smole, ki mu je odnesla še boljšo uvrstitev.

Na takratno vprašanje, ali se je Tour razpletel, kot si je zamislil, je odgovoril: "Definitivno ne. Štirje padci, nepotrebna izguba dveh minut v 6. etapi …" Prav ta izgubljen čas bi ga uvrstil med najboljšo šesterico.

Čeprav sta bila oba kolesarja med najboljšimi desetimi na dirki vseh dirk, pa ni nobenemu uspelo priti do etapne zmage.

Skakalec Roglič kot prvi skočil

Na zgodovinski dosežek je Slovenija morala počakati na leto 2017. Čakala je na skok in prav nekdanji skakalec je skočil na znameniti Col du Galibier. Primož Roglič si je vzpon ogledal že maja skupaj z dekletom Loro. 34 kilometrov pred ciljem se je odpeljal. Pred seboj je videl le še zmago. Ni se oziral nazaj. Njegova prednost je naraščala.

Prva etapna zmaga Primoža Rogliča na Touru. Foto: Reuters

Na najvišjo točko Toura (2642 metrov), ki ga je predstavljal Galibier, je prišel s prednostjo več kot dveh minut. Pred njim je bil še spust in Primož se je z zlatimi črkami kot prvi Slovenec vpisal kot zmagovalec posamične etape na najbolj prestižni dirki.

''Noro. Sploh se ne zavedam, kaj mi je uspelo. Dobiti etapo, ki je šla prek najvišjega prelaza na dirki, je nekaj neverjetnega in vesel sem, da mi je uspelo. Spremljali so me družina, moje dekle, videl sem številne slovenske zastave, kar mi je dalo dodatnih moči, da sem zdržal do konca. Noro, noro, noro,'' je po zmagoslavju dejal Roglič.

Vlogo kapetana prevzel med dirko

Apetiti so se mu ob ekspresnem napredovanju večali, zato je lani odpotoval na Tour z nekoliko drugačnimi načrti.

Sicer ni bil predviden za kapetana, saj je ta vloga pripadala moštvenemu kolegu Stevenu Kruiswijku, a Nizozemec ni bil dorasel vlogi. Zato je Roglič v gorskih etapah prevzemal vlogo vodje. Pred takratnim Tourom je govoril, da ne verjame, da bo dirkal na generalno razvrstitev, a je dal kmalu vedeti, da ima v nogah dovolj dinamita.

Foto: Reuters

Če ne bi z ekipo izgubil toliko časa na ekipnem kronometru, bi bil še bližje rumeni majici. Lekcijo je najboljšim prvič odčital v 14. etapi. Geraint Thomas, Chris Froome in Tom Dumoulin so le gledali, kako jim Slovenec beži. Prednost osmih sekund si je prikolesaril z izjemno vožnjo na Croix Nueve.

Sloviti Lance Armstrong v vsej njegovi zgodovini ni prekolesaril tega klanca hitreje. Rogla je imel za dve sekundi boljši dosežek. Le trem je v vsej zgodovini uspelo hitreje - Marcu Pantaniju, Miguelu Indurainu in Byarneju Riisu. Vsi so leta 1995 ta klanec prevozili sedem sekund hitreje.

Zmagovalni oder se mu je izmuznil, a pokazal karakter

Močne noge je spet pokazal v 17. etapi. Pred enim letom je prav v 17. etapi spisal pravljico. Na zaključnem vzponu na Col du Portet je trikrat skočil. Otresel se je velikega Chrisa Frooma. Le Geraint Thomas in Tom Dumoulin sta mu sledila iz skupine rumene majice. Froomu se je v boju za tretje mesto približal na vsega 16 sekund zaostanka, Thomas pa je koncu imel največ moči in prišel na cilj pred Rogličem.

Po ravninski etapi je prišel nov trenutek resnice in nova gorska etapa. Kar 200 kilometrov je bila dolga trasa, na poti pa znameniti vzpon na Col du Tourmalet. A Rogla ni udaril tam. Svoje dekle Loro je postavil 30 kilometrov do cilja. Skočil je prav na tem mestu, predstavljal pa ga je Col du Solour. Froome je bil že večkrat odpisan, vendar imel tako močno ekipo, da je našel stik z njim. Ko je prišel na vrsto spust, mu niti sotekmovalci niso mogli več pomagati.

Lani je še drugič dvignil roke v zrak. Foto: Getty Images

Rogla je tvegal in se drzno lotil vožnje po klancu navzdol. Nihče mu ni mogel slediti in veselil se je druge etapne zmage na slovitem Touru. "Ne vem, kakšne hitrosti dosegajo smučarski skakalci na skakalnicah, predvidevam pa, da so visoke. A če ste videli, kaj je Roglič naredil na spustu z d'Aubisqua, ko se je zajedel v čas Dumoulina in pobegnil Froomu, bi si lahko mislili, da je kolesarstvo v primerjavi s skoki lahko," se je po etapi čudil Armstronga, sicer zmagovalec sedmih Tourov, vendar so mu zaradi dopinga vzeli prav vse lovorike.

Po veliki zmagi je bil Roglič celo na tretjem mestu v skupnem seštevku, vendar je nato v kronometru izgubil sekunde v dvoboju s Froomom in padel na četrto mesto, kar je bil zgodovinski dosežek slovenskega tekmovalca. Roglič je na koncu za zmagovalcem Thomasom zaostal tri minute in 22 sekund.

Na letošnji dirki bi se rad v zgodovino zapisal tudi Matej Mohorič. V žepu že ima zmagi na Giru in Vuelti, rad pa bi se kot prvi Slovenec pohvalil s trojčkom zmag na vseh treh največjih dirkah. Prav tako pa ima svoje račune njegov moštveni kolega Jan Tratnik.