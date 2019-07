Grozljiv Mohoričev sobotni padec, Tratnikov mojstrski poskok #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sobotna prva etapa 106. Dirke po Franciji je bila živčna in napeta, padci pa niti približno nedolžni, kar dokazujejo številni posnetki, ki so v zadnjih 24 urah pricurljali na splet. Še posebej grdo je padel naš Matej Mohorič, ki je v zadnjem padcu dneva z glavo močno treščil v asfalt in se lahko le čeladi zahvali, da ni končal v bolnišnici, to, da je pripeljal v cilj in v nedeljo dirko nadaljeval, pa je domala čudež.

"Krstna etapa na Touru je mimo, krstni padec tudi. Na srečo je vse v redu, utrpel sem le lažji pretres možganov in jutri bom lahko nadaljeval dirko," je včeraj prek družbenih omrežij svoje navijače pomiril 24-letni as iz Podblice, ki jo je najhuje skupil v skupinskem padcu kakšen kilometer in pol pred ciljno črto prve etape Toura v Bruslju.

Izgledalo je res grdo, a danes je čvrsti Gorenjec dobro odpeljal še naporni ekipni kronometer in svojemu moštvu Bahrain Merida pomagal do devetega mesta.

Mohorič pa včeraj ni bil edina žrtev belgijskih cest, na tleh sta se znašla tudi dva izmed večjih favoritov za končno zmago, branilec naslova Geraint Thomas (Ineos) in veliki danski up Jakob Fuglsang (Astana). Prvi se je po lastnih besedah le "zvrnil če balanco", drugi pa je pristal v bolnišnici, kjer so mu oskrbeli nekaj odrgnin, padcu pa se je takrat zelo spretno izognil drugi slovenski član Bahrain Meride Jan Tratnik, ki se je izognil na tleh ležečemu klubskemu kolegu Damianu Carusu.

Tratnikov poskok, ki so ga nekateri pripisali Vincenzu Nibaliju:

#Replay 🎥 / 🇮🇹 Vincenzo Nibali (TBM) évite la chute... ce que ne fait pas 🇩🇰 Jakob Fuglsang (AST). pic.twitter.com/R8mKhdGLx5 — Renaud Breban (@RenaudB31) July 6, 2019

Na tleh sta včeraj tako končala tako Mohorič kot Caruso, kar je povzročalo nekaj skrbi športnemu direktorju Bahrain Meride Gorazdu Štanglju, ki mora biti z dosežkom svoje nekoliko ranjene ekipe v današnji ekipni vožnji na čas vseeno zadovoljen.

