Simon Yates z etapno zmago do skupnega vodstva, Tratnik v ozadju

Pred tem jo je nosil Kanadčan Michael Woods (EF Pro Cycling), ki pa je zaostal minuto in 46 sekund ter se poslovil od prvega mesta v skupnem seštevku. V njem ima zdaj Yates 16 sekund prednosti pred Majko in 39 pred Thomasom.

Glavnina je na pripravljalni preizkušnji za Giro (3. - 25. oktober) najprej pustila ubežnike, da so si nabrali nekaj prednosti, na začetku zaključnega vzpona, dolgega 14,2 kilometra, pa jih je ujela.

Favoriti so tako obračunali med seboj, napadi so se vrstili eden za drugim, poskušala sta tudi Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) in Jakob Fuglsang (Astana), a si prednosti nista nabrali. Uspešnejši je bil Yates, ki je s silovitim napadom pustil tekmece za seboj in zanesljivo osvojil vrh Sassotetta.

Edini slovenski predstavnik Jan Tratnik (Bahrain-McLaren) je etapo končal v ozadju.

V soboto bo na dirki, ki jo je lani osvojil Primož Roglič, na sporedu šesta, ravninska etapa od Castelfidarda do Senigallie (171 km).

