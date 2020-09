Na Giru v zvezi z novim koronavirusom ne bodo tako strogi kot na Touru

Na Touru so sicer v zadnjih dneh nekoliko spremenili pravilo, ki zdaj pravi, da se pozitivni primeri v moštvu začnejo znova seštevati od ničle, ko bo v ponedeljek na sporedu drugi val testiranj. V prvem so štiri moštva imela po en pozitivni primer med strokovnim osebjem.

Vegni pa je za Gazzetto dello Sport potrdil, da na Giru ne bodo tako strogi. "Seveda bomo kolesarje testirali, a moštev zaradi pozitivnih testov ne bomo kar poslali domov," je dejal direktor dirke po četrtkovi etapi na preizkušnji od Tirenskega do Jadranskega morja.

"To pravilo ni nekaj, s čimer se strinjam. Mednarodna kolesarska zveza sicer dopušča možnost za takšno pravilo, a daje pristojnosti organizatorjem, da o tem v sodelovanju s pristojnimi službami odločajo sami. Sam tega ne bom storil," je odločno dejal Mauro Vegni.

Dodal je, da bo moštvo po posamičnem pozitivnem primeru na covid-19 moralo opraviti teste tudi do štiri dni zaporedoma, da bi preprečili nadaljnje širjenje okužb.

"Tisti, ki je pozitiven, ne sme biti označen kot zločinec"

"To je pravi in spoštljiv način za ljudi, ki niso storili nič narobe in ki se jim ni treba skrivati. Kdor je pozitiven, ne sme biti označen kot zločinec. Seveda se bomo borili za varno tekmovanje, ampak s tem ne bomo izničili truda, ki ga v nastop na tako velikih dirkah vlagajo ekipe in kolesarji," je še sklenil.

Giro se začenja 3. oktobra

Giro, na katerem slovenski as Primož Roglič ne bo branil lanskega tretjega mesta, se bo letos začel 3. oktobra v Monrealeju in končal 25. oktobra v Milanu.

V koledarju na najvišji ravni se bo italijanska pentlja delno prekrivala s špansko Vuelto, na kateri je lani slavil prav Roglič, tretje mesto pa je osvojil Tadej Pogačar.

