Simon Yates do etapne zmage in skupnega vodstva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaključni vzpon prve kategorije je prinesel obračun favoritov za končno zmago. Kolumbijec Nairo Quintana je s pospeševanjem dva kilometra od cilja, na najbolj strmem delu klanca, že naredil selekcijo, saj mu je lahko sledil le rojak Miguel Angel Lopez. Toda Kolumbijca v takšnem ritmu nista nadaljevala do konca, s tem pa sta dovolila še šestim drugim kolesarjem, da ju spet ujamejo.

Kakšnih 700 metrov pred ciljno črto je pospešil Yates, prišel do etapne zmage in po dveh dneh znova do rdeče majice.

Yates ima zdaj 20 sekund prednosti pred Valverdejem in 25 pred Quintano.

Yates: Vse se je izšlo

"Bilo je zelo težko. Dobro sem izbral trenutek za napad. Nisem gledal nazaj, dokler se ni zravnalo. Vse se je izšlo," je bil na cilju vesel Yates, ki je na letošnji Vuelti že bil v rdeči majici tri etape. "Tokrat čutim, da sem si jo zaslužil. Dal sem vse od sebe. Vesel sem," je dejal o tem.

Do danes nosilec rdeče majice Španec Jesus Herrada (Cofidis) je osvojil 45. mesto in v skupnem seštevku nazadoval na 17. mesto.

Slovenca Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) in Luka Pibernik (Bahrain-Merida) sta v cilj prišla v ozadju. Oba sta zaostala 27:58 minute, Mezgec je bil 119., Pibernik pa 120.

V nedeljo kolesarje čaka še ena zahtevna gorska etapa. Na poti med Ribera de Arribo in Lagos de Covadongo bodo morali premagati štiri vzpone, cilj pa bo znova navkreber.

Izidi, 14. etapa:



1. Simon Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 4:19:27

2. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) + 0:02

3. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) isti čas

4. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ) 0:05

5. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 0:07

6. Steven Kruijswijk (Niz/LottoNL-Jumbo) 0:11

7. Enric Mas (Špa/Quick-Step Floors) 0:19

8. Rigoberto Uran (Kol/EF Education First-Drapac) 0:27

9. Ion Izagirre (Špa/Bahrain-Merida) 0:37

10. Fabio Aru (Ita/UAE Emirates) 0:39

...

119. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 27:58

120. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) isti čas