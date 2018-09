Matthewsu VN Quebeca

Matthews je z zmago bržčas nekoliko ublažil razočaranje, ki ga je doletelo pred dnevi, ko je izvedel, da ni bil izbran v avstralsko reprezentanco za prihajajoče svetovno prvenstvo v Innsbrucku.

Blizu temu, da postane junak dneva, je bil Britanec Pete Kennaugh, ki je napadel dobrih 20 kilometrov od cilja, od 17 kilometra pred koncem pa je kolesaril povsem sam. Imel je že več kot 20 sekund prednosti, glavnina pa ga je ujela šele slabih 500 metrov pred ciljno črto.

Matthews je prepričljivo slavil, van Avermaet pa je tretje leto po vrsti in četrtič v karieri končal na drugem mestu.

.@blingmatthews has got that #FridayFeeling 😎



The @TeamSunweb star wins in Québec #GPCQM pic.twitter.com/gbaIonmYxL