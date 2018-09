Hrastnikova kvalifikacije SP končala v bolnišnici

Evropska in slovenska prvakinja je bila na tretjem merjenju vmesnega časa na devetem mestu, nato pa je prišlo do padca.

"Očitno si je poškodovala bok. Spraviti jo morajo dol, nato jo bodo odpeljali v bolnišnico. Obstaja možnost, da je resno poškodovana. Videl sem jo z gondole, ležala je na tleh, bolelo jo je zagotovo, kaj več bodo povedali po slikanju. Vsako poškodbo vzamejo resno. V tem trenutku ne vem ničesar več. To so prve informacije," je iz Švice za STA sporočil vodja slovenske reprezentance v spustu Miha Jakopič, ki s Hrastnikovo še ni govoril.

Hrastnikova je sodeč po letošnji sezoni veljala za največji slovenski up za odmeven rezultat na SP, saj je skupni seštevek svetovnega pokala končala na petem mestu, najboljša je bila v evropskem pokalu ter na evropskem prvenstvu. Na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci) je trenutno četrta na svetu.

Kvalifikacije v ženski elite konkurenci je dobila Britanka Rachel Atherton, drugi čas je dosegla njena rojakinja Tahnee Seagrave (+0,668), tretjega pa Francozinja Myriam Nicole (+4,867).

Že pred tem je v kvalifikacijah nastopil mladinec Žak Gomilšček in dosegel 25. čas, 21,5 sekunde počasnejšega od Britanca Kada Edwardsa.

Kvalifikacije v moški kategoriji elite danes čakajo še Jureta Žabjeka in Mirana Vauha. Popoldan bo v olimpijskem krosu nastopil še mlajši član Rok Naglič.

Mladinci v olimpijskem krosu so dirkali v četrtek, a so ostali brez vidnega rezultata. Vita Movrin je bila 30., Matevž Govekar in Miha Klemenčič nista prišla do cilja.