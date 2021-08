Se Andrej Hauptman poslavlja z mesta selektorja?

Po pisanju spletne strani Dnevnik je ta informacija za zdaj še neuradna, a naj bi jo potrdili posamezniki, ki so povezani s slovenskim cestnim kolesarstvom. Hauptman opravlja delo direktorja tudi pri ekipi UAE Emirates, kjer kolesari slovenski kolesar Tadej Pogačar, trenutno prvi kolesar na svetu.

Hauptman opravlja delo direktorja tudi pri ekipi UAE Emirates. Foto: Vid Ponikvar

Tudi on del izjemne olimpijske zgodbe

Hauptman je bil zraven tudi pri obeh kolesarskih olimpijskih medaljah v Tokiu. Tam je naprej Tadej Pogačar v cestni dirki osvojil bron, njegov uspeh pa je z olimpijskim zlatom v kronometru nadgradil še Primož Roglič. Hauptman je od Aten 2004 do letos držal najboljšo slovensko kolesarsko uvrstitev na OI, peto mesto. Ob tem velja omeniti, da je Hauptman Tadej Pogačarja spremljal tudi na letošnji Dirki po Franciji, ko je naš kolesar zmagal še drugič zapored.

"Kar nekaj časa smo potrebovali, da smo lahko prišli do takih rezultatov." Foto: Klemen Korenjak

Na nedavnem sprejemu slovenskih olimpijcev v Ljubljani je dejal, da rezultati prinesejo tudi neko odgovornost, saj potem vsi pričakujejo takšne rezultate.

"Kar nekaj časa smo potrebovali, da smo lahko prišli do takih rezultatov. Olimpijsko medaljo v kolesarstvu smo čakali od samega začetka, letos smo dobili kar dve, ampak to ne pomeni, da se bo to dogajalo redno. Imamo pa kolesarje za vse različice, od gorskih do sprinterskih etap, zato se ne bojimo nobene trase."

Kolesarji bodo imeli v državnem dresu novo priložnost za dokazovanje na septembrskem svetovnem prvenstvu, ki ga bo gostila Flandrija.