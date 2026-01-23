Avstralec Sam Welsford od velikega zaostanka do zmage, Žak Eržen med najboljših šest

Avstralski sprinter Sam Welsford (Ineos Grenadiers) si je po velikem zaostanku zagotovil zmago v tretji etapi kolesarske dirke po Avstraliji, medtem ko je domačin Jay Vine (UAE) ostal vodilni v skupnem seštevku. Šesto mesto je v času zmagovalca v etapi dosegel Žak Eržen (Bahrain Victorius), eden od dveh Slovencev na dirki.

Zmagovalec prve etape uvodne dirke sezone svetovne serije Danec Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) je bil v etapi drugi, Novozelandec Lewis Bower (Groupama-FDJ United) pa tretji.

Gal Glivar (Alpecin Premier Tech) je bil prav tako v času zmagovalca 29. in je skupno ostal 23. (+1:39), Žak Eržen pa je s 112. napredoval na 101. mesto (+12:56).

Sam Welsford je bil videti izven boja za zmago v skupini, ko se je na koncu 140,8 km dolge tretje etape v Nairnu razvil oster boj do ciljne črte. Toda Welsforda je v ospredje popeljal sotekmovalec iz njegove ekipe Sam Watson, preden je v zadnjih 100 metrih prevzel vodstvo.

"Bilo je tako težko, zadaj smo bili v velikih težavah, preplavili so nas, na zadnjem vzponu pa sem bil na svoji absolutni meji," je dejal Welsford. "Ampak, da so moji sotekmovalci ob meni in da po tako težkem letu toliko verjamejo vame, da sem zmagal tukaj na etapi, ki mi je resnično ustrezala, sem presrečen."

Vine se je izognil padcu pred ciljem

Vine, zmagovalec druge etape, vodi skupno s šestimi sekundami prednosti pred sotekmovalcem in branilcem naslova Jhonatanom Narvaezom iz Ekvadorja, Švicar Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) pa zaostaja dodatnih 59 sekund na tretjem mestu.

Jay Vine ostaja vodilni v skupnem seštevku. Foto: Guliverimage

"Zadnjih 50 kilometrov je bilo verjetno bolj stresnih, kot bi moralo biti, a sem se izognil težavam in padcu pred ciljem, kar je bilo lepo," je dejal Jay Vine. Nesreča se je zgodila tri km pred koncem etape.

Sobotna četrta etapa vključuje dva strma vzpona na Willunga Hill.