STA

Sreda,
21. 1. 2026,
9.21

Dirka po Avstraliji (2. etapa)

Danec v Avstraliji zasenčil sprinterske zvezdnike

Tobias Lund Andresen je bil najhitrejši v drugi etapi.

Tobias Lund Andresen je bil najhitrejši v drugi etapi.

Foto: Guliverimage

Danec Tobias Lund Andresen je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Avstraliji. Andresen je na 120,6 km dolgi preizkušnji v okolici Adelaide v sami končnici presenetil sprinterske specialiste in po etapni zmagi prevzel vodstvo tudi v skupni razvrstitvi.

Sam Watson
Sportal Watsonu uvod v svetovno serijo 2026

Tekmovalec moštva Decathlon CMA CGM je v zaključku etape silovito pospešil in presenetil tekmece. Za 23-letnim kolesarjem iz Hamletove dežele sta se uvrstila Anglež Matthew Brennan (Team Visma) in Avstralec Sam Welsford (Ineos Grenadiers).

Tobias Lund Andresen ima v skupni razvrstitvi zdaj sekundo prednosti pred Britancem Samom Watsonom (Ineos Grenadiers), sicer zmagovalcem torkovega 3,6 km dolgega prologa.

Na uvodni dirki svetovne serije letos nastopata dva slovenska kolesarja. Žak Eržen (Bahrain Victorius) in Gal Glivar (Alpecin Premier Tech) sta v cilj prišla v času zmagovalca, prvi je zasedel 12., drugi pa 39. mesto. Eržen je v skupni razvrstitvi s 14-sekundnim zaostankom na 42., Glivar pa s 26-sekundnim zaostankom na 113. mestu.

Lanski zmagovalec iz Ekvadorja Jhonatan Narvaez, sicer moštveni kolega slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja pri moštvu UAE Team Emirates, je danes dobil enega od vmesnih sprintov, etapo pa končal na 26. mestu. V skupni razvrstitvi je s sedmimi sekundami zaostanka na 13. mestu.

V četrtek bo na sporedu 148,1 km dolga gorska preizkušnja med krajema Norwood in Uraidla.

