Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Sobota,
30. 5. 2026,
8.41

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Giro d'Italia Giro d'Italia Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard kolesarstvo Dirka po Italiji

Sobota, 30. 5. 2026, 8.41

31 minut

Jonas Vingegaard na pragu premierne skupne zmage na Giru

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Jonas Vingegaard | Danski zvezdnik Vingegaard, star 29 let, je vse bolj prepričan, da bo po Dirki po Franciji leta 2022 in 2023 ter Vuelti leta 2025 prvič postal tudi zmagovalec skupnega seštevka Dirke po Italiji in utrdil svoj sloves drugega najboljšega kolesarja na svetu za slovenskim superzvezdnikom Tadejem Pogačarjem. | Foto Reuters

Danski zvezdnik Vingegaard, star 29 let, je vse bolj prepričan, da bo po Dirki po Franciji leta 2022 in 2023 ter Vuelti leta 2025 prvič postal tudi zmagovalec skupnega seštevka Dirke po Italiji in utrdil svoj sloves drugega najboljšega kolesarja na svetu za slovenskim superzvezdnikom Tadejem Pogačarjem.

Foto: Reuters

Letošnja dirka po Italiji se preveša v odločilni del. Na sporedu je predzadnja, 20. etapa italijanske pentlje Gira od Humina do Piancavalla v skupni dolžini 200 kilometrov, kolesarji bodo morali premagati 3.750 višinskih metrov. Etapa je gorska, na njej pa lahko danski zvezdnik Jonas Vingegaard potrdi premierno skupno zmago na dirki po Italiji.

Za nizozemsko ekipo Visma Lease a Bike je popoln petek. Američan Sepp Kuss je zmagal na 19. kraljevski etapi s ciljem v Piani di Pezze. Prvi kolesar ekipe Vingegaard pa je etapo končal kot peti ter dva dni pred zadnjo etapo v Rimu zlahka ohranil prednost več kot štirih minut v skupnem seštevku.

Vingegaard je ohranil vodstvo v skupnem seštevku pred Avstrijcem Felixom Gallom (Decathlon), ki zaostaja štiri minute in tri sekunde. Avstralec Jay Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe), nekdanji zmagovalec Gira, je prehitel Nizozemca Thymena Arensmana (Ineos) in po novem zaseda tretje mesto v razvrstitvi italijanske pentlje.

Danski zvezdnik Vingegaard, star 29 let, je vse bolj prepričan, da bo po Dirki po Franciji leta 2022 in 2023 ter Vuelti leta 2025 prvič postal tudi zmagovalec skupnega seštevka Dirke po Italiji in utrdil svoj sloves drugega najboljšega kolesarja na svetu za slovenskim superzvezdnikom Tadejem Pogačarjem. Pogačar je izpustil Giro in se pripravlja na nastop na Touru.

Vingegaard bi moral teoretično brez težav osvojiti skupno zmago

Danes bo na sporedu zadnja gorska preizkušnja, kjer bi moral Vingegaard teoretično brez težav osvojiti skupno zmago.

Prvih 130 od 200 kilometrov med Huminom in zimskim športnim središčem Piancavallo je večinoma ravninskih. Nato se morajo kolesarji dvakrat spopasti s 14,5-kilometrskim vzponom do cilja. Skupaj bodo premagali 3.750 metrov višinske razlike, kar je približno tisoč višinskih metrov manj kot na petkovi kraljevski etapi.

Nato sledi še nedeljsko sklepno dejanje letošnjega Gira v Rimu. Tradicionalno se vodilnega mesta na zadnji etapi v Rimu ne napada več.

Sepp Kuss, Giro 2026
Sportal Vingegaardov pomočnik dopolnil imenitno zbirko
Paul Magnier
Sportal Eulalio napadal v zaključku, a mu ni uspelo preprečiti sprinterskega obračuna
Giro d'Italia Giro d'Italia Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard kolesarstvo Dirka po Italiji
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.