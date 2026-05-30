Jonas Vingegaard na pragu premierne skupne zmage na Giru

Letošnja dirka po Italiji se preveša v odločilni del. Na sporedu je predzadnja, 20. etapa italijanske pentlje Gira od Humina do Piancavalla v skupni dolžini 200 kilometrov, kolesarji bodo morali premagati 3.750 višinskih metrov. Etapa je gorska, na njej pa lahko danski zvezdnik Jonas Vingegaard potrdi premierno skupno zmago na dirki po Italiji.

Za nizozemsko ekipo Visma Lease a Bike je popoln petek. Američan Sepp Kuss je zmagal na 19. kraljevski etapi s ciljem v Piani di Pezze. Prvi kolesar ekipe Vingegaard pa je etapo končal kot peti ter dva dni pred zadnjo etapo v Rimu zlahka ohranil prednost več kot štirih minut v skupnem seštevku.

Vingegaard je ohranil vodstvo v skupnem seštevku pred Avstrijcem Felixom Gallom (Decathlon), ki zaostaja štiri minute in tri sekunde. Avstralec Jay Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe), nekdanji zmagovalec Gira, je prehitel Nizozemca Thymena Arensmana (Ineos) in po novem zaseda tretje mesto v razvrstitvi italijanske pentlje.

Danski zvezdnik Vingegaard, star 29 let, je vse bolj prepričan, da bo po Dirki po Franciji leta 2022 in 2023 ter Vuelti leta 2025 prvič postal tudi zmagovalec skupnega seštevka Dirke po Italiji in utrdil svoj sloves drugega najboljšega kolesarja na svetu za slovenskim superzvezdnikom Tadejem Pogačarjem. Pogačar je izpustil Giro in se pripravlja na nastop na Touru.

Danes bo na sporedu zadnja gorska preizkušnja, kjer bi moral Vingegaard teoretično brez težav osvojiti skupno zmago.

Prvih 130 od 200 kilometrov med Huminom in zimskim športnim središčem Piancavallo je večinoma ravninskih. Nato se morajo kolesarji dvakrat spopasti s 14,5-kilometrskim vzponom do cilja. Skupaj bodo premagali 3.750 metrov višinske razlike, kar je približno tisoč višinskih metrov manj kot na petkovi kraljevski etapi.

Nato sledi še nedeljsko sklepno dejanje letošnjega Gira v Rimu. Tradicionalno se vodilnega mesta na zadnji etapi v Rimu ne napada več.