Watsonu uvod v svetovno serijo 2026

Britanec Sam Watson je oblekel majico vodilnega na kolesarski dirki Tour Down Under, potem ko je v torek zmagal v kratkem in dinamičnem 3,6 km dolgem prologu po ulicah Adelaide na jugu Avstralije. Prav s to dirko so kolesarji krenili v svetovno serijo 2026.

Štiriindvajsetletni kolesar ekipe Ineos je progo prevozil v 4 minutah in 16 sekundah ter za manj kot sekundo ugnal rojaka Ethana Vernona (NSN), medtem ko je Novozelandec Laurence Pithie (Red Bull Bora hansgrohe) zaostal tri sekunde.

Avstralec Jay Vine, klubski kolega Tadeja Pogačarja pri UAE, eden glavnih favoritov za skupno zmago na dirki, ki se bo končala v nedeljo, je zasedel četrto mesto.

V Avstraliji nastopata tudi dva Slovenca. Žak Eržen (Bahrain Victorius) je bil z zaostankom 13 sekund 45., Gal Glivar (Alpecin Premier Tech) pa je zaostal 25 sekund in zasedel 117. mesto.

Watson, aktualni britanski prvak, je lani osvojil tudi dve etapi dirke Štirje dnevi Dunkerqua ter dobil prolog dirke po Romandiji.

