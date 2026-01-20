Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
20. 1. 2026,
13.36

Osveženo pred

52 minut

Tour Down Under, prolog

Watsonu uvod v svetovno serijo 2026

STA

Sam Watson | Sam Watson je zmagovalec prologa na dirki Tour Down Under. | Foto Profimedia

Sam Watson je zmagovalec prologa na dirki Tour Down Under.

Foto: Profimedia

Britanec Sam Watson je oblekel majico vodilnega na kolesarski dirki Tour Down Under, potem ko je v torek zmagal v kratkem in dinamičnem 3,6 km dolgem prologu po ulicah Adelaide na jugu Avstralije. Prav s to dirko so kolesarji krenili v svetovno serijo 2026.

Štiriindvajsetletni kolesar ekipe Ineos je progo prevozil v 4 minutah in 16 sekundah ter za manj kot sekundo ugnal rojaka Ethana Vernona (NSN), medtem ko je Novozelandec Laurence Pithie (Red Bull Bora hansgrohe) zaostal tri sekunde.

Avstralec Jay Vine, klubski kolega Tadeja Pogačarja pri UAE, eden glavnih favoritov za skupno zmago na dirki, ki se bo končala v nedeljo, je zasedel četrto mesto.

V Avstraliji nastopata tudi dva Slovenca. Žak Eržen (Bahrain Victorius) je bil z zaostankom 13 sekund 45., Gal Glivar (Alpecin Premier Tech) pa je zaostal 25 sekund in zasedel 117. mesto.

Watson, aktualni britanski prvak, je lani osvojil tudi dve etapi dirke Štirje dnevi Dunkerqua ter dobil prolog dirke po Romandiji.

