Rogličemu kolegu pekel toskanskega makadama, Pogačar zaostal 10 minut

Belgijec Wout Van Aert (Jumbo-Visma) je zmagovalec klasike Strade Bianche, prve letošnje preizkušnje v kolesarski svetovni seriji. Iz skupine šestih kolesarjev je 25-letnik odločilno napadel 12 km pred ciljem in si zagotovil zmago na prestižni dirki po toskanskih makadamskih cestah.

Drugo mesto je z zaostankom 29 sekund osvojil Italijan Davide Formolo (UAE Team Emirates), tretji je bil Nemec Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe), ki je zaostal še sekundo več.

V peklenski vročini pri 36 stopinjah Celzija ter na prašnih makadamskih odsekih je do prvega ključnega trenutka dirke prišlo, ko je 50 km pred ciljem napadel lani drugi Danec Jakob Fuglsang in pustil za seboj skupino kolesarjev, v kateri je bil od slovenskih kolesarjev Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki ni več posegel v boj za visoka mesta.

🇮🇹 #StradeBianche



That winning feeling! Time for a big smile.😃 pic.twitter.com/XMQqW2xFiP — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 1, 2020

Skupina se je razredčila na vsega šest kolesarjev, ki so sodelovali do zadnjih 22 kilometrov, ko so se začeli številni napadi na zadnjih makadamskih odsekih. Prvi je odpadel olimpijski prvak Greg Van Avermaet (CCC Team).

Lani tretji Van Aert je 12,5 km do konca uprizoril napad, na katerega ni mogel odgovoriti nihče, zasledovala pa sta ga Schachmann in Formolo, potem ko sta odpadla še na koncu četrti Alberto Bettiol (EF Pro Cycling) in peti Fuglsang.

Belgijec, sicer moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi, je v mesto prišel z desetimi sekundami prednosti, jo do cilja povišal in zanesljivo osvojil 11. dirko v karieri.

Van der Poel en Alaphilippe moeten lossen in finale Strade Bianche https://t.co/uQQDnqYohF via @NUnl — Hubert De Meulder (@HubertDeMeulder) August 1, 2020

Od favoritov sta imela ogromno težav lanski zmagovalec Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) in Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), ki sta bila udeležena v padcu v drugi polovici dirke.

Slovenci niso bili v boju za zmago. Tadej Pogačar je bil na 13. mestu in z zaostankom dobrih 10 minut najboljši Slovenec. Šest mest za njim (19.) in dodatnimi 27 sekundami (10:30) zaostanka je bil Matej Mohorič. Jan Polanc, Jan Tratnik, Grega Bole in Domen Novak niso prišli do konca.

Izidi kolesarske dirke Strade Bianche: 1. Wout Van Aert (Bel/Jumbo-Visma) 4:55:55

2. Davide Formolo (Ita/UAE Team Emirates) + 0:30

3. Maximilian Schachmann (Nem/Bora-Hansgrohe) 0:32

4. Alberto Bettiol (Ita/EF Pro Cycling) 1:31

5. Jakob Fuglsang (Dan/Astana) 2:55

6. Zdenek Štybar (Češ/Deceuninck-Quick-step) 3:57

7. Brent Bookwalter (ZDA/Mitchelton-Scott) 4:25

8. Greg Van Avermaet (Bel/CCC Team) 4:27

9. Michael Gogl (Avt/NTT Pro Cycling) 6:46

10. Diego Rosa (Ita/Arkea Samsic) 7:45

...

13. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 10:03

19. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-McLaren) 10:30

...

. Grega Bole (Slo/Bahrain-McLaren) brez uvrstitve

. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-McLaren) brez uvrstitve

. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) brez uvrstitve

. Domen Novak (Slo/Bahrain-McLaren) brez uvrstitve

