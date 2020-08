Mladi Belgijec odbil vse napade in dobil dirko po Burgosu

Dvajsetletni Belgijec je tako na zadnji, zahtevni etapi, ki se je začela v Covarrubiasu, zadržal majico vodilnega, saj je imel pred tem 18 sekund prednosti pred Novozelancem Georgem Bennettom (Jumbo-Visma), Landa pa je zaostajal 32 sekund.

Izkušeni Španec je sicer večkrat poskušal na zadnjem vzponu, a so ga zasledovalci vselej ujeli. V zadnjih kilometrih so se za etapno zmago udarili Sosa, Landa in Evenepoel, medtem ko je Bennet odpadel že prej in zdrsnil po lestvici navzdol na skupno peto mesto.

Sosa gets the win over Landa and @EvenepoelRemco but not a shake up for the top GC spot #VueltaBurgos pic.twitter.com/b8YknDpD8K — Tyler Janke (@tjanke) August 1, 2020

Landa je za zmagovalcem etape zaostal devet, Evenepoel pa 11 sekund. Španec je z zaostankom 30 sekund osvojil drugo mesto na dirki po Burgosu, tretji je bil Portugalec Joao Almeida (Deceuninck-Quick-Step), ki je bil danes četrti, v skupnem seštevku pa je za 20-letnim Belgijcem zaostal minuto in 12 sekund.

Na dirki serije 2. Pro ni bilo slovenskih predstavnikov.

