Padec preprečil spopad šprinterjev, Bennett izkoristil zmedo

Danes je na zaključku 163-kilometrske etape, predzadnje na letošnji dirki po Burgosu, vse kazalo na veliki šprinterski spopad, cilj pretežno ravninske etape je bil v rahel klanec, načrte ekipnim vlakom, ki so se že formirali pred eksplozivnim zaključkom dneva, pa je pokvaril padec točno pod zastavico, ki je označevala zadnji kilometer do cilja.

V nekoliko ostrejšem desnem zavoju so se kolesarji zapletli, na tleh sta končala tudi dva izmed favoritov za etapno zmago, Michael Mørkøv (Deceuninck-QuickStep) in Jacopo Guarnieri, trenutek zmede pa je izvrstno izkoristil Sam Bennett, ki se je sam na vso moč pognal proti cilju.

Así fue la caída en Vuelta a Burgos que evitó que Gaviria (@FndoGaviria) luchara por nuevo triunfo https://t.co/32YyvlbXFT pic.twitter.com/SRQUgqjYAB — Pulzo (@pulzo) July 31, 2020

"Pri vstopu v zadnji zavoj sem bil v dobrem položaju, ozrl sem se okoli sebe in opazil, da so vsi malo zastali, zato sem se odločil, da se odpeljem. Ciljni šprint je bil daljši, kot sem pričakoval, bilo je izjemno težko, a sem neizmerno vesel zmage. Potreboval sem jo," je po etapi razlagal irski državni prvak, ki je za seboj zadržal Francoza Arnauda Demareja (Groupama-FDJ) in Italijana Giacoma Nizzolija (NTT Pro Cycling).

Slovencev na letošnji dirki po Burgosu ni, jutri pa bo na sporedu zadnja etapa, 158-kilometrska preizkušnja z gorskim ciljem na Lagunas De Neila, 1.800 metrov nad morjem. Kolesarje pred ciljnim vzponom prve kategorije čakajo še trije tretje, oder za spopad favoritov je tako postavljen. Vodilni kolesar na dirki, Belgijec Remco Evenepoel, ima pred zaključnim sobotnim spopadom 18 sekund prednosti pred Georgom Bennettom, tretji v skupnem seštevku je Španec Mikel Landa (Bahrain McLaren) z 32 sekundami zaostanka, četrti je Kolumbijec Esteban Chaves (Mitchelton Scott).

#VueltaBurgos | Top 10 de la 💜CG💜 tras la 4a Etapa de la @VueltaABurgos. @EvenepoelRemco es LÍDER a un día del final. Esteban Chaves @estecharu el 🇨🇴MEJOR COLOMBIANO🇨🇴 en la 4a casilla a 35 seg.🚴‍♂️🇨🇴#VamosEscarabajos pic.twitter.com/gVxqGZfNum — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) July 31, 2020

