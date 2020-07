Izstrelil se je kot puščica in zmagal #video

Gaviria je bil ob koncu etape od Castrojeriza do Villadiege (168 km) v zadnjih 200 metrih boljši od Demara. Član UAE Team Emirates je pred etapo ostal brez treh pomočnikov, potem ko so se v moštvu zaradi suma na novi koronavirus odločili izolirati tri kolumbijske dirkače.

Za podoben korak so se odločili tudi pri moštvu Israel Start-up, potem ko so izolirali dva svoja kolesarja.

V skupnem seštevku dirke, ki velja za prvo preizkušnjo profesionalne kolesarje po koronski krizi na tako visoki ravni po dirkah v marcu, vodi Grossschartner pred Špancem Jonom Aberasturijem in Italijanom Matteom Trentinom, ki zaostajata osem sekund.

Fernando Gaviria wins stage 2 of @VueltaABurgos , after a mad charge in the last corner! 😳 A symbolic victory against coronavirus too keeping in mind that he was infected back in March and today 3 of his teammates didn't start. 👏 (🎥 via @VFUE20 )pic.twitter.com/GNYdfM9NPf