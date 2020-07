Mladi Rogličev kolega jo je grdo skupil pri padcu v Burgosu

Dvajsetletni Nizozemec Gijs Leemreize, ki je iz razvojnega moštva Jumbo Visme šele pred nedavnim prestopil v člansko ekipo, je že na svoji prvi dirki v najmočnejši konkurenci doživel šok. Ob skupinskem padcu kakšnih 54 kilometrov pred ciljem prve etape dirke po Burgosu jo je po poročanju španskih medijev grdo skupil, zdravniki naj bi mu morali celo amputirati prst na roki, kar pa so zavrnili v moštvu Jumbo-Visma, kjer so zapisali, da je mladenič v bolnišnici, kjer se plastični kirurg trudi rešiti "poškodovano konico njegovega prsta". Ob padcu jo je skupil tudi Kolumbijec Sebastian Henao Gomez (Ineos). Oba kolesarja sta odstopila.

Etapne zmage se je veselil Avstrijec Grossschatner, ki je ciljno črto v Burgosu prečkal osem sekund pred Portugalcem Joaojem Almeido (Deceuninck-Quick Step) ter španskim veteranom Alejandrom Valverdejem (Movistar).

1ª etapa | #VueltaBurgos



🏁 32 km a meta@EvenepoelRemco del @deceuninck_qst es el nuevo líder de la carrera, la escapada inicial ha sido neutralizada



+ 44" el pelotón pic.twitter.com/oCKiV9bo3T — Vuelta a Burgos (@VueltaABurgos) July 28, 2020

Favoriti niso daleč

Dirka se bo končala v soboto po peti etapi, favoriti za skupno zmago pa po prvi etapi nimajo velikih zaostankov. Mikel Landa (Bahrain McLaren) tako za avstrijskim nosilcem rumene majice zaostaja deset sekund, prav toliko tudi Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step), Esteban Caves (Mitchelton Scvott), Eddie Dunbar (Ineos), George Bennett (Jumbo Visma), Richard Carapaz (Ineos), Rafal Majka (Bora-hansgrohe) …

Maske in merjenje temperature

Kolesarji so se morali držati strogega zdravstvenega protokola. Na štartu v središču Burgosa ni bilo gledalcev, vsi kolesarji so imeli na začetku maske na obrazu, pred dirko pa so morali tudi na zdravniški pregled. Podelitev je potekala prav tako brez gledalcev, vsi udeleženci pa so pri tem nosili maske in rokavice, pa poroča STA.

