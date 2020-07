Mladenič iz Rogličevega moštva zavzel Kranj

Na tradicionalni dirki za veliko nagrado Kranja in memoriala Filipa Majcna je letos nastopilo 30 ekip iz evropskih držav, ki so na zelenem seznamu varnih držav. Med njimi so bile tudi tri ekipe podmladka profesionalnih ekip svetovne turneje, Jumbo Visma, Israel Cycling Academy in NTT.

V Kolesarskem klubu Kranju so se odločili, da tradicije dirk za Veliko nagrado Kranja ne bodo prekinili kljub letošnji koronski krizi in številnim odpovedi tekmovanj tudi v tem športu.

Zanimanje ekip za letošnjo VN Kranja je bilo, tudi zato, ker je bilo dirk doslej malo, precejšnje; vseh moštev niso mogli sprejeti na dirko, zmanjšati pa so morali tudi število kolesarjev na posamezno ekipo.

Dirka je minila v znamenju pobega

Današnja dirka za VN Kranja je bila že 52. takšno tekmovanje, nastopilo pa je 145 kolesarjev. Dirka je minila v znamenju pobega najprej dveh, nato pa petih kolesarjev, med katerimi je bil tudi član domačega moštva KK Kranj Jaka Primožič. V zadnjem krogu so ga ujeli, takrat je začelo tudi deževati.

Od slovenskih kolesarjev je bil na 4. mestu najhitrejši Marko Kump iz Adrie Mobila. Foto: Vid Ponikvar

Kot narekuje tradicija, pa je tudi letošnjo izvedbo skoraj 160 km dolge dirke odločil Jelenov klanec. Nizozemec je suvereno dobil dirko, kolesarji za njim pa so se pomerili v zaključnem sprintu, ki ga je začinil še padec večjega števila tekmovalcev.

Na robu deseterice sta med slovenskimi kolesarji dirko na 11. in 12. mestu končala še Matej Mugerli (SportLand Niederösterreich) in Žiga Ručigaj (Meblo Jogi Pro-Concrete), v dvajseterici pa še član domačega kluba Nik Čemažar na 15. in Luka Pajek (SportLand Niederösterreich) na 20. mestu.

Dvodnevni kranjski kolesarski dogodek se je začel že v soboto s cestno dirko za dečke in kriterijem. Na mednarodnem nočnem kriteriju je imela največ uspeha ekipa Adria Mobil, med člani je slavil Gašper Katrašnik, ki je tako ponovil lanski uspeh, za njim sta končala Italijan Vincenzo Albanese (Bardiani CSF) in Žiga Jerman (Continentale Groupama FDJ).