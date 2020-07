Dvomi so pri direktorju prisotni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Nisem 100-odstotno prepričan, da bi lahko prišel na zmagovalno raven, da bi osvojil Tour," je glede Chrisa Frooma in njegovega lova za petim naslovom najboljšega na Dirki po Franciji dejal tehnični direktor Ineosa Carsten Jeppesen.

Dvomi so nastali na trening kampu ekipe, kjer so vodilni videli, v kakšni pripravljenosti so kolesarji. "Veliko se je spremenilo od takrat, ko je nazadnje osvojil Tour," pravi tehnični direktor Carsten Jeppesen.

Chris Froome se lahko pohvali s štirimi naslovi na Touru, kar ga uvršča med največje v tem športu. Njegova želja ter posledično cilj sta, da bi se izenačil skupaj s kolesarji, ki jim je to uspelo petkrat (Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil in Miguel Indurain).

"Nisem 100-odstotno prepričan, da je pripravljen tako, da bi lahko osvojil Tour"

Tehnični direktor dvomi o njegovem končnem uspehu iz dveh razlogov. Prvi je ta, da s 35 leti ni več mlad, kot drugi razlog pa je navedel komplikacije po padcu, ki so mu lani preprečile nastop na Touru, ki ga je nato presenetljivo osvojil njegov moštveni kolega Egan Bernal.

Skupaj z Geraintom Thomasom bodo sestavljali močan trojec angleškega moštva, ki se bo v drugi polovici leta preimenoval v Ineos Grenadiers.

Na zadnjem Touru, na katerem je nastopil, je bil v skupnem seštevku tretji, tik pred našim Primožem Rogličem, ki letos prav tako želi osvojiti Dirko po Franciji. Foto: Getty Images

"Ni nobenega dvoma, da ne bi vložil veliko v delo. Kot vedno, Chris je fantastičen športnik in neverjetno predan. Mislim, da ga ni kolesarja, ki bi v času koronavirusa treniral kot on," je dejal Jeppesen.

A je nato dodal: "Pa vendar nisem 100-odstotno prepričan, da je pripravljen tako, da bi lahko osvojil Tour. Naša ekipa je od njegove zadnje zmage osvojila Dirko po Franciji s Thomasom in Bernalom."

Vprašanje je, koliko podpore bo imel Froome, ki bo konec leta zamenjal okolje

Danski strokovnjak je v angleškem moštvu že vse od leta 2010, zato Britanca zelo dobro pozna. Verjetno pa bodo te izjave vnesle nekaj dodatnega nemira pred osrednjim dogodkom leta, ki naj bi se začel 29. avgusta. V zraku je celo vprašanje, ali bodo Frooma, ki bo prihodnje leto tekmoval v drugem moštvu, saj Ineos z njim ne bo podaljšal sodelovanja, sploh poslali v bitko po francoskih cestah.

Britanska ekipa ne bo podaljšala pogodbe z njim. Foto: Reuters

"S Chrisom smo delali že vrsto let, in ena stvar drži kot pribito, da je veliki profesionalec," pravi Jeppesen, ki verjame, da trojica, če bo res nastopila skupaj na Dirki po Franciji, med seboj ne bo imela trenj in si bo stala ob strani.

Jasno pa je, da je v Froomovem načrtu kot prva dirka po koronavirusu Route d'Occitanie, ki naj bi se začela 1. avgusta, kjer bo kolesaril skupaj z Bernalom, medtem ko naj bi Thomas pred Tourom nastopil na Tour de l'Ain in na kriteriju du Dauphine.