Kolumbijski kolesarji Nairo Quintana, Rigoberto Urán in Álvaro Hodeg na posebnem športnem letu iz Bogote do Evrope. Kot pričajo fotografije, je bilo na letalu poskrbljeno za čim večjo varnost. Kolesarji so ves čas nosili zaščitne maske, osebje pa je bilo zaščiteno tudi z vizirji. Foto: Twitter

Čeprav je ves mednarodni letalski promet v Kolumbijo in iz nje do 31. avgusta ustavljen, je kolumbijska vlada poskrbela, da so se njeni najboljši športniki, s posebnim čarterskim poletom, na katerem naj bi bilo več kot 100 kolumbijskih športnikov, med njimi tudi košarkarji, nogometaši, judoisti, teniški igralci ter celotna plejada profesionalnih kolesarjev, lahko vrnili v Evropo, kjer se bo 1. avgusta končno nadaljevala sredi marca prekinjena kolesarska sezona.

Med potniki, ki so v nedeljo poleteli z mednarodnega letališča El Dorado Luis Carlos Galan Sarmiento v Bogoti in včeraj pristali v Madridu, so bili poleg lanskega zmagovalca francoskega Toura Egana Bernala tudi njegovi ekipni kolegi pri Ineosu Iván Sosa, Sebastián Henao in Brandon Rivera. Iz Bogote so prileteli tudi Nairo Quintana (Arkea-Samsic), Rigoberto Uran, Dani Martinez in Sergio Higuita (EF Pro Cycling), klubski kolega Luke Mezgeca Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), Miguel Angel Lopez (Astana) in ekipna tovariša Tadeja Pogačarja Fernando Gaviria in Sergio Henao (UAE Team Emirates).

Tourfavoriet Egan Bernal is geland in Madrid: "Wil graag zien welk niveau ik haal."https://t.co/puPFJYfrsr pic.twitter.com/LKtGdu9Wmg — sporza (@sporza) July 20, 2020

Kolesarje zdaj čakajo ekipne priprave pred ponovnim zagonom sezone. Bernal se bo na primer pripravljal v Andori, svojo pripravljenost pa bo najprej testiral na dirki Route d'Occitanie, temu bosta sledila nastopa na dirki Tour de l’Ain in Kriteriju Dauphiné, glavni preizkus pa ga čaka konec avgusta, ko naj bi se v Nici začel težko pričakovani Tour.

Nos motiva ver el entusiasmo de cada uno de nuestros deportistas, quienes partieron a Europa en el #VueloDelOrgulloColombiano, para representarnos en los certámenes internacionales. Estos campeones nos inspiran y son muestra de que unidos saldremos adelante. pic.twitter.com/QWAPm4wc01 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 20, 2020

Organizacija potovanja v Evropo je bila kompleksen organizacijski zalogaj. Kot je povedal kolumbijski minister za šport Ernesto Lucena Barrero, so bili v organizacijsko kolesje vpleteni številni akterji, od vlade, ministrstva za šport do španske in kolumbijske ambasade ter seveda letalske družbe, ki je željo športnikov spremenila v realnost.

Na športnem letu iz Kolumbije bi moral sedeti tudi ekvadorski kolesar Richard Carapaz, lanski zmagovalec Gira, a so mu prevoz do Evrope v zadnjem hipu uredili tudi v domovini. Foto: Giro/LaPresse

Na letalu bi moral biti tudi lanski zmagovalec Dirke po Italiji, Ekvadorec Richard Carapaz, ki so mu Kolumbijci ponudili prevoz – sprva je bilo načrtovano, da bi 900-kilometrsko razdaljo od Ekvadorja do Kolumbije opravil z avtom in kolesom –, a so nato tudi v Ekvadorju poskrbeli, da je njihov športni junak lahko neposredno iz domovine poletel proti stari celini, kjer bo oktobra branil lansko zmago na Giru.

Po poročanju kolesarskega portala Cyclingnews so kolesarji pred prihodom v Evropo uspešno opravili serijo testov na novi koronavirus in se tako izognili morebitni karanteni.