Pri kolesarstvu vse bolj trpel, užitek našel v delu s konopljo in gobami

Blaž Jarc je pri 26 letih zaključil športno pot in se podal v povsem druge vode. Ukvarja se z industrijsko konopljo in zdravilnimi gobami.

Blaž Jarc je pri 26 letih zaključil športno pot in se podal v povsem druge vode. Ukvarja se z industrijsko konopljo in zdravilnimi gobami. Foto: Vid Ponikvar

Za mnoge je bila njegova odločitev, da pri 26-letih zaključi s profesionalnim kolesarjenjem, veliko presenečenje. A mirnopeški kolesar Blaž Jarc enostavno ni več našel motiva v tem športu. Našel ga je drugje. V kmetovanju. Že več let se ukvarja z gojenjem industrijske konoplje in zdravilnih gob.

Blaža so v mlajših selekcijah klicali Špan'c iz posebnega razloga. Primerjali so ga namreč z enim od junakov dirke Tour de France, Špancem Miguelom Indurainom. Veljaj je za nadarjenega kolesarja, zlasti pa navduševal v vožnji na čas. Kot član Adrie Mobila je leta 2007 pri 19-letih v absolutni konkurenci državnega prvenstva osvojil tretje mesto na kronometru. Dve leti pozneje postal članski prvak na domačih cestah v Mirni Peči.

Kmalu je sledila selitev v tujino, kjer so se zanj ogreli pri nemški ekipi NetApp. Čeprav se je izkazal tudi tam, je že prvo sezono spoznal, da kolesarjenje ni več tisto, kar ga osrečuje. Pomagal je denimo Portugalcu Tiagu Machadu, da je na dirki Po Sloveniji osvojil rumeno majico najboljšega. Vrhunec kariere je bila zmaga na VN Zottegema v Belgiji, na kožo pa so mu bile pisane vse klasike v tistem koncu Evrope. Za vedno si bo zapomnil dirko po Flandriji in znamenito klasiko Pariz-Roubaix, ki s svojimi 260 kilometri predstavlja pravi pekel.

Čeprav je bil star šele 26 let in se je zavedal, da bi lahko v prihodnosti še žel uspehe, se je leta 2014 odločil, da spremeni tok življenja. Odločil se je za kmetovanje. A ne z živino, s katero je imel opravka že v mlajših letih, temveč se je poglobil v industrijsko konopljo in zdravilne gobe, ki jih zdaj goji, produkte pa prodaja v podjetju Konopljarc.

Blaž o uspehih kariere in prehodu v novo življenjsko obdobje

Leta 2009 je postal državni prvak v cestni dirki, ki je bila v njegovih krajih v Mirni Peči. Zadovoljstvo je bilo zaradi tega še toliko večje. Foto: Vid Ponikvar Vaša kariera se je končala zelo zgodaj, če gledamo, kaj vse bi lahko še imeli pred seboj. Kaj je bil dejanski razlog, da ste se odločili za ta korak?

Zgodaj … Kolesaril sem trinajst let. Po letih sem bil res ravno zrel, da bi žel, kar sem sejal. Izkušnje sem imel, kilometre prav tako. Na polno bi lahko začel izkoriščati potencial. Vse to je res, ampak če gledamo statistiko. Že po prvi sezoni med profesionalci pa sem videl, da to ni več zame. Sicer sem užival v kolesarstvu. Želel sem videti, kako je biti del cirkusa. Ko sem prišel v Nemčijo, sem prvi del sezone užival. V drugem sem se vprašal, če bom to delal do 35. leta. Ali me to toliko veseli ali bom začel delati kaj drugega? Odgovor je bil jasen. Mi je pa veliko ljudi reklo, da jih je novica presenetila. Govorili so mi, da sem dober, uspešen … in bi lahko še kaj naredil iz sebe. Gledali so kot poraz. A zame ni bil. Na osebni ravni sem veliko doživel, videl ter bil del kolesarskega cirkusa. Ni mi žal. Tega ne jemljem kot poraz. Zame je to korak naprej v življenju.

Ali ste se tako težko usedli na kolo, da je prišlo do te odločitve?

Ja. Ko se zjutraj zbudiš in ti ni v veselje, da greš na kolo, ni lahko. Kolesarjenje ni bilo več hobi, ki mi posledično prinaša zaslužek, ampak nuja. Kot služba. Umaknil sem se. Mojim sem že jeseni povedal, čeprav sem podpisal pogodbo za dve leti. Veliko so vlagali vame – energijo in finance. Niso mi verjeli. Mislili so, da si izmišljujem.

Tri leta je kolesaril v tujini pri ekipi NetApp, a je že po prvi sezoni vedel, da njegovo poslanstvo ni v kolesarstvu, pa čeprav je dobro nastopal za nemško moštvo. Foto: Vid Ponikvar Kaj pa dejstvo, da so vas v tujini še želeli imeti v svojih vrstah? To ni bil dobršen razlog? Ali pa denimo finančna injekcija, ki bi sledila?

Ni vse v denarju. Netapp ni več želel, hotel pa me je imeti ob sebi Robert Förster – nemški šprinter. Vozil je pri United Healthcare. Zanj je bila zadnja sezona in je želel, da bi bil ob njem v šprintih. Ni me premamilo. Na dirkah sem sem si nenehno govoril, zdaj se zapomni, kako se počutiš, da ne boš potem jokal. Hitro pozabiš, kako je kolesarstvo težko. Ko je težko, te boli in trpiš kot žival. Čez eno uro v avtobusu je nato dobro, ko se stuširaš, poješ makarone in gledaš čez okno. Ko sem bil na cesti, pa sem si govoril, zdaj si zapomni.

Kakšen je bil prehod v drugo kariero? Ali ste imeli kaj težav ali ste se takoj zaželi ukvarjati s kmetijstvom?

Kot športnik si ujet v mehurčku. Ko prideš iz športa, nisi v plusu, ampak v minusu. V kar velikih aspektih življenja stagniraš. Vso energijo namreč daš v šport. Ko sem prenehal s kolesarjenjem, je bilo tako, kot bi se na novo rodil. Imel sem kar dolgo prehodno obdobje. Dolgo sem se iskal. Razmišljal sem, kaj bi počel. Misli sem sicer imel v tej smeri, kjer sem zdaj. Nekako mi je uspelo. Ustvarjamo si takšno življenje, ki mi ustreza, me veseli. Našel sem se, ni bilo pa lahko.

Ko ste bili mlajši, se spomnim, da smo imeli z vami pogovor in ste že izpostavljali, da pomagate na kmetiji. Ste že takrat vedeli, da bi lahko v bodoče zapeljali v podobno smer?

Recimo, da sem moral pomagati, dokler nisem domov prinesel medalje z državnega prvenstva. Pri mlajših mladincih sem bil drugi. Nekaj sekund za zmagovalcem Blažem Furdijem. Starši so rekli, naj fant kolesari. Do takrat sem vozil traktor, imeli smo živali. Zdaj jih nimamo več toliko. Delal sem vse stvari, za katere sem imel čas.

S traktorjem je bilo več dela, ko je bil mlajši. Zdaj, ko se ukvarja z industrijsko konopljo in zdravilnimi gobami, je drugačna vrsta kmetijstva. Foto: Vid Ponikvar Takrat je bila torej nuja, zdaj v užitek?

Takrat se je drugače delalo na kmetiji. Bilo je delo z živalmi – konvencionalno kmetijstvo. Zdaj se pet let ukvarjam z industrijsko konopljo in zdravilnimi gobami. To je povsem drugo, nekaj novega. V Sloveniji ni veliko tega. Nekako bi rad videl, da bi šlo kmetijstvo v tej smeri. Konoplja je rastlina prihodnosti z vidika gradbeništva, tekstila, prehrane … Potencial ima. Avto lahko denimo natočiš s konopljinim oljem in se odpelješ. Namesto dizla. Oblačila iz konoplje so najbolj trpežna. Izolacija iz konoplje ima eno največjih izolativnih vrednosti. Odporna je, negorljiva. Da ne govorimo o semenih, ki so rastlinski nadomestek omega 3. Prav tako ima ogromno beljakovin. Iz tega vidika je konoplja odlična. Potencial imajo tudi zdravilne gobe, ker imajo veliko beljakovin. Hranilne in zdravilne so.

V teh deblih rastejo zdravilne gobe in potrebujejo prav posebno pripravo. Foto: Vid Ponikvar Kako, da ste šli v smer konoplje in gob?

Gobe me veselijo, od kar pomnim. Eden prvih otroških spominov je, ko sem videl drevesno gobo in se čudil, kako je prišla iz drevesa. Konopljo sem spoznal kot "mulc" v srednji šoli. Takrat je bilo zabavno. Imel sem dobre izkušnje. Če jih imaš, te naprej potegne. Če bi imel slabo, se verjetno na to ne bi oziral. Pred štirimi leti sem nato začel bolj študijsko gledati, kakšne učinke ima … Ko enkrat nato skuhaš olje, ekstrakt in vidiš, kakšen napredek si naredil, te pelje naprej. Dobra izkušnja ti da željo po novem napredovanju.

Katere izdelke potem izdelujete in prodajate?

Od februarja imamo trgovino, podjetje pa se imenuje Konopljarc. Brat se je na treningu spomnil tega imena. Naši produkti so tudi v nekaterih trgovinah v Novem mestu, veterinarskih postajah. Zdaj imamo nov produkt resasti bradovec – zdravilna goba. Dobra je za živčevje, spanec, koncentracijo, potencial ima pri parkinsonovi bolezni, multipli sklerozi.

Vsak izdelek, ki ga naredi, mu da motivacijo za nadaljnje delo. Foto: Vid Ponikvar Kako pa sosedje gledajo, ker gojite konopljo in je vidna na polju s prostim očesom?

Ena anekdota je, ko se je sprehajalec sprehajal za hribom in videl nasad konoplje. Poklical je policijo. Razumljivo so se morali policisti pripeljati. Ko so prišli do njive, so se le obrnili in šli nazaj. Vse imamo namreč po predpisih, da lahko gojimo. Izpolniti moraš formularje …

Kakšne načrte imate v prihodnosti? Ali je to ta tržna niša, s katero se boste ukvarjali tudi v bodoče?

Poslovna skrivnost je to. Pridi čez dve leti (smeh, op. a.).