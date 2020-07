UCI v sporu med Rohanom Dennisom in Bahrain-McLarnom pritrdila slednjemu

Dennis je vložil pritožbo proti ekipi, ker je ta z njim prekinila pogodbo, ko je, zaradi še do zdaj ne povsem pojasnjenih družinskih razlogov, lani odstopil z Dirke po Franciji. Avstralec je zahteval, da mu ekipa izplača vse obveznosti, ki mu jih je zagotavljala dveletna pogodba, veljavna do konca leta 2020, in še pravne stroške. Dennis je v Bahrain Merido prestopil iz moštva BMC pred sezono 2019 in oddelal manj kot polovico pogodbe.

UCI je zahteve ocenila kot neupravičene, kolesar pa se lahko v 30 dneh še pritoži na Mednarodno športno razsodišče (CAS) v Lozani, poroča STA.

Zakaj je odstopil s Toura?

Dennis je na lanskem Touru brez pojasnila odstopil v 12. etapi, dan pred posamičnim kronometrom, na katerem bi bil kot aktualni svetovni prvak v vožnji na čas absolutni favorit za etapno zmago. Med razlogi za Avstralčev spor z vodstvom ekipe, v kateri je glavni športni direktor Slovenec Gorazd Štangelj, se je omenjalo nezadovoljstvo z opremo, a je kasneje sam ta ugibanja zavrgel.

"Šlo je izključno za osebne razloge. Okolje, v katerem sem bil, me je sililo v to, da sem postal človek, v bližini katerega ni bilo prijetno. Nisem si želel postati še eden od športnikov, ki zakon končajo z ločitvijo," je povedal januarja letos, že kot član britanskega moštva Ineos. V tem se počuti veliko bolje, kot se je v takratni Bahrain Meridi, kjer so z njim ravnali neprimerno, je še pojasnil: "Šlo je za nekaj dejanj, ki so bila preračunana, tako da so me prizadela v določenem delu dneva, da so vplivala, ali na počitek ali trening. Bilo je kar nekaj precej jasnih indikacij, ki so kazale na to, da se me želijo znebiti, sam pa nisem človek, ki bi kar dopuščal, da bi me drugi izkoriščali. To je bil recept za katastrofo."

