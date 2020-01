Carapaz bo branil zmago z Gira, Bernal s Toura, kaj pa Froome?

Carapaz bo branil zmago z lanske dirke po Italiji. Letošnji Giro se bo začel 9. maja v Budimpešti, Ineos pa bo nanj odpeljal ekipo, ki bo popolnoma podrejena ponovnemu Ekvadorčevemu napadu na rožnato majico. Nekoliko drugačno taktiko so pri Ineosu ubrali za najprestižnejšo dirko sezone, francoski Tour, ki bo letos zaradi olimpijskih iger nekoliko bolj zgodaj.

Tour se bo začel 27. junija v Nici, končal 19. julija na Elizejskih poljanah v Parizu, kapetana Ineosa pa bosta branilec lanske zmage Egan Bernal in njegov valižanski kolega Geraint Thomas, ki je rumeno majico osvojil leto prej. Brailsford pričakuje, da bo močna ekipa v boju za skupno zmago podprla tistega, ki bo v boljšem položaju po prvih resnih testih forme.

Team INEOS Team Principal Sir Dave Brailsford has been speaking ahead of the start of the 2020 season.



Listen to his thoughts on the upcoming season, the team's Grand Tour aspirations and a special message for Team INEOS fans. pic.twitter.com/JlLfZvmG0K