Pogačar zaradi zapletov z vizumom na pripravah na drugi celini

Tadej Pogačar se z ekipnima kolegoma Janom Polancem in Ruijem Costo ter partnerico Urško Žigart na novo sezono pripravlja v španski Sierri Nevadi.

Kot je zapisal v svojem blogu, bi z ekipo UAE Emirates moral trenirati v Južnoafriški republiki, a je zaradi zapleta z vizumom moral spremeniti načrte.

Ambasada, kjer bi moral urediti papirologijo, je bila namreč zaradi praznikov dlje časa zaprta, zato so z ekipo morali poiskati alternativo, je sporočil Tadej Pogačar, ki z dekletom, prav tako kolesarko Urško Žigart, trenutno trenira v španski Sierri Nevadi na 2.300 metrih nadmorske višine.

"Od ekipe UAE sta z nama še Jan Polanc in Rui Costa. Imamo pa še maserja, ki poskrbi za prevoz, masažo in vse preostale stvari. Tu je zelo lep center za športnike, podoben naši Planici. Trening je po navadi videti tako, da se z avtom zjutraj odpeljemo v dolino proti Granadi in spodaj opravimo nekaj treninga, na poti nazaj pa nas čaka vzpon proti vrhu. Tako klancev ne manjka," je trenažne pogoje opisal bojeviti kolesar s Klanca pri Komendi.

V Španiji bo Pogačar, ki je s 3. mestom na lanski Vuelti in tremi etapnimi zmagami na isti dirki nase opozoril širšo javnost, ostal do konca januarja, v začetku februarja pa ga čaka dirka v Valencii.

Pogačar je že napovedal, da bo julija nastopil na Dirki po Franciji. Eden od tekmecev na štartu, ki je odkrito napovedal boj na skupno zmago, bo tudi Primož Roglič, eden od kapetanov moštva Jumbo Visma.