Znani nominiranci za nagrade laureus

Razglasitev športnih nagrad laureus bo čez dober mesec, 17. februarja, prireditelji pa so danes objavili seznam nominirancev za jubilejno 20. izvedbo prestižne nagrade.

V moški konkurenci sta med nominiranci trikratni zmagovalec, teniški zvezdnik Rafael Nadal, dirkača Lewis Hamilton in Marc Marquez ter nogometni superzvezdnik Lionel Messi. Pa tudi tekač Eliud Kipchoge, prvi atlet, ki je maraton pretekel pod dvema urama, ter zvezdnik golfa Tiger Woods.

Nogometašica Megan Rapinoe, telovadka Simone Biles, atletinji Allyson Felix in Shelly-Ann Fraser-Pryce, teniška igralka Naomi Osaka in smučarka Mikaela Shiffrin pa so kandidatke za nagrado v ženski konkurenci.

Med ekipami so nominirane ameriška ženska nogometna reprezentanca, evropski nogometni prvak Liverpool, moštvo formule 1 Mercedes, ragbi reprezentanca Južne Afrike, NBA ekipa Toronto Raptors in španska moška košarkarska reprezentanca.

Za nagrado v kategoriji novinec leta se bodo borili teniška igralka Bianca Andreescu, kolesar Egan Bernal, japonska reprezentanca v ragbiju, boksar Andy Ruiz in plavalka Regan Smith.

Za nagrado v kategoriji vrnitev leta pa bodo kandidati teniški igralec Andy Murray, Liverpool, dirkačica Sophia Flörsch, igralec ragbija Christian Lealiifano, košarkar Kawhi Leonard in plavalec Nathan Adrian.

Med športniki invalidi so nominiranci atletinja Omara Durand, teniška igralka Diede de Groot, kolesarja Oksana Masters in Jetze Plat, atletinja Manuela Schär in plavalka Alice Tai.

Nagrade Laureus pa podeljujejo tudi v kategoriji športna osebnost leta, med kandidati so tokrat Nyjah Huston, Mark McMorris, Italo Ferreira, Carissa Moore in Chloe Kim ter Rayssa Leal, z 11 leti najmlajša nominiranka letošnjih nagrad.

Zmagovalce posameznih kategorij, izbralo jih bo 68 članov športne akademije laureus, bodo razkrili na slavnosti prireditvi v Berlinu.