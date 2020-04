Dennis prekršil pravila karantene

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kontroverzni avstralski kolesar Rohan Dennis je v Gironi, kjer prebiva, prekršil pravila španskih oblasti v zvezi z epidemijo novega koronavirusa, zapustil prebivališče in odšel na trening. Po njem je prek Instagrama objavil sliko iz spremljevalnega vozila in pod njo zaklel: "34. dan, počil in zapustil hišo. Covid-19 mi lahko ... mojo rit".