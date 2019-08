Roglič se ne bi pritoževal

Pred začetkom sezone Vuelta pri Primožu Rogliču ni bila v igri, vendar se je tok dogodkov med letom spremenil. Dirka po Italiji je terjala svoj davek. Utrujenost po vseh naporih je bila očitna, zato si je slovenski kolesar vzel prepotreben počitek in posledično izpustil sloviti Tour, ki je bil sicer predviden na njegovem tekmovalnem koledarju.

Po rojstvu sina je misli usmeril v naslednji podvig in tega predstavlja Vuelta. Španske vzpone zelo dobro pozna, saj zadnja leta redno odhaja v južni del Iberskega polotoka na priprave. Prav tako ve, kako se streže stvarem na severu, kjer bodo osrednje gorske preizkušnje.

Rad bi zmagal

Na Giro se je odpravil z željo po skupni zmagi, vendar so mu zdravstvene težave in posledice padcev pred domačimi navijači vzele moč za veliki met. Nič drugače ni pred začetkom španske tritedenske dirke. Njegov cilj je, da osvoji Španijo.

"Rad bi zmagal in skušal bom narediti, da mi to uspe. Stati na zmagovalnem odru je lepo, vendar sem to že okusil na Giru. Boril se bom po najboljših močeh, da bi zmagal," je Primož odločen pred Vuelto.

Skupaj z moštvenimi kolegi se je predstavil javnosti v Torrevieji. Foto: Getty Images

Da je osrednji favorit za končno zmago, se ne obremenjuje. Vendarle je oseba, ki ima v možganih programirane najvišje možne cilje. Zanima ga vrh: "Vsi bomo v soboto začeli z ničle. Vsak dan je izziv in boj. Na Vuelti bom prvič kolesaril, vendar imamo močno ekipo, zato se veselim."

Na dirki še štirje Slovenci, debi mladega Pogačarja Za ekipo UAE Emirates bo nastopil nadarjeni Tadej Pogačar, ki si je z odličnim kolesarjenjem ob prestopu v arabsko moštvo izboril mesto na tritedenski dirki. To bo njegov prvi stik z eno od dirk za Grand Tour. Luka Mezgec bo del zasedbe Mitchelton-Scott, za Bahrain Merido pa bosta nastopila Luke Pibernik in Domen Novak.

Razočaranje je bilo in ne

Steven Kruijswijk, George Bennett in Robert Gessink so možje, ki bodo v težkih etapah v pomoč slovenskemu kolesarju, če bo v igri za rdečo majico vodilnega.

In vanjo bi se lahko oblekel že v soboto, ko bo ekipni kronometer, na katerem bo ključno vlogo igral specialist za kronometer Tony Martin. In že na Touru je Rogličeva ekipa dokazala, da je izjemno močna, saj je bila tudi v Franciji v tovrstni preizkušnji najhitrejša.

Zaveda se, da bo boj vsak dan. Foto: Guliver/Getty Images

"Razočaranje je bilo in ne. Na dirke moraš biti pripravljen in takrat nisem bil. Lepo je bilo videti moštvene kolege, ki so se dobro odrezali, kot pa da bi bil tam in vsak dan trpel," je Roglič odgovoril, ali je bil razočaran, ker je izpustil francosko kolesarsko pentljo, na kateri je bil lani odličen četrti.

Kruijswijk, ki bo imel vlogo drugega kapetana, je bil lani na Vuelti četrti, tako da pozna španske klance zelo dobro. Adutov za skupno zmago pri Jumbo-Vismi torej ne bo manjkalo. "Čim dlje bomo skušali biti v igri za generalno razvrstitev. Videli bomo, kako se bo vse skupaj razpletalo. Naredili bomo to, kar je najboljše za ekipo. Skušati moramo zmagati dirko."

Klasični hat-trick?

Ker je Roglič med najboljšimi v kronometru, si bo veliko obetal tudi od posamičnega kronometra, ki bo na vrsti 10. tekmovalni dan. Sicer ne bo imel predznaka gorski, vendar se bo lahko na 36 kilometrih pridobilo kaj dragocenega časa.

"Tudi zame je novo, da sezono zaključujem na Vuelti. Če si v dobri formi, ti ni težko kolesariti na različnih terenih. Bomo videli, kako bo šlo," pravi slovenski kolesarski šampion.

V rožnati majici je bil že na Giru. Bo oblekel rdečo tudi na Vuelti? Foto: Sportida

Skupaj z ekipo bi se lahko veselil hat-tricka, če se izrazimo po nogometno. Jumbo Visma je imela na Giru po prvem dnevu prav po zaslugi Primoža kolesarja v rožnati majici, zgodbo so ponovili drugi dan Toura, ko so bili najhitrejši na ekipnem kronometru in oblekli rumeno majico, s sobotno zmago na Vuelti v isti disciplini pa bi se lahko pohvalili s trojčkom.

"Izvrstno bi bilo. Nihče se ne bi pritoževal," je dejal Roglič.