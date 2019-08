Roglič prvi favorit za zmago na Vuelti

Cyclingnews.com , priznani britanski spletni portal, posvečen kolesarstvu, je sestavil lestvico favoritov za zmago na Dirki po Španiji, ki se bo začela v soboto v Torrevieji. Na prvo mesto so umestili nikogar drugega kot našega asa Primoža Rogliča, njegovega sokapetana iz nizozemskega moštva Jumbo Visma pa so postavili na tretje mesto.

Primož Roglič je letos od februarja do marca zmagal na vseh več etapnih dirkah, na katerih je nastopil, dobil je dirko po Združenih arabskih emiratih, pa Tirreno-Adriatico in Dirko po Romandiji, zato je maja na Dirko po Italiji prišel kot eden od glavnih favoritov za skupno zmago, pa se mu je zalomilo tudi ali pa predvsem zaradi smole z okvaro kolesa in padcem v najbolj neprimernem trenutku, ugotavljajo pri cyclingnews.com.

Kruijswijk drugi adut Jumbo-Visme

Steven Kruijswijk je drugi član Jumbo Visme na lestvici portala Cyclingnews. Foto: Guliver/Getty Images Rogličev vzpon forme od spomladanskih dirk do izvrstnih nastopov na kronometrih na Giru nakazuje, da je slovenski kolesarski zvezdnik "pripravljen storiti korak naprej na prihajajoči Vuelti". Letošnji Giro je bil šele njegova četrta tritedenska dirka, na kateri se je boril nadvse pogumno tudi ko je izgubil realne možnosti za skupno zmago. Italijansko pentljo je končal na tretjem mestu, lani je bil na Touru četrti, prihaja čas, ko bo posegel po zvezdah.

Na Dirki po Španiji bo letos nastopil prvič, v pomoč pa mu bo izkušeni klubski kolega Steven Kruijswijk, ki je blestel na razburljivem vrhuncu sezone, letošnji Dirki po Franciji, na kateri je zasedel končno tretje mesto. Kruijswijka so uvrstili na tretje mesto favoritov za Vuelto 2019.

Movistar s Carapazom in Quintano

Na drugo mesto lestvice favoritov pri Cyclingnews.com postavljajo letošnjega zmagovalca Dirke po Italiji, Ekvadorca Richarda Carapaza. V ekipi Movistar si bo vlogo kapetana delil s Kolumbijcev Nairom Quintano, ki je skupno zmago na španski pentlji slavil leta 2016. Carapaz bo prvi adut moštva, saj je letos izpustil Tour, na katerem pa je ogromno energije potrošil Quintana, sicer četrti favorit za špansko pentljo.

Zadnjih dveh zmagovalcev Vuelte letos ne bo, aktualni prvak, Britanec Simon Yates, se je nastopu odpovedal, zmagovalec iz leta 2017, še en Britanec Christopher Froome pa še okreva po grdem padcu na letošnjem kriteriju Dauphine.

Trasa letošnje Dirke po Španiji:

Mezgec bo delal za Estebana Chavesa

Na petem mestu lestvice favoritov je Kolumbijec Esteban Chaves iz avstralske ekipe Mitchelton-Scott,, ki bo imel med pomočniki na Vuelti tudi našega Luko Mezgeca. Šesti je poljski as nemškega moštva Bora-hansgrohe Rafal Majka, sledi kolumbijski član Astane Miguel Angel Lopez, pa kolumbijski veteran pri ameriškem moštvu EF Education First Rigoberto Uran, pa Fabio Aru, italijanski kapetan moštva UAE Emirates, katerega član na Vuelti bo tudi naš Tadej Pogačar, na deseto mesto lestvice favoritov pa so umestili Nizozemca Wilca Keldermana (Sunweb), ki je imel sicer v tej sezoni obilico smole s padci in poškodbami.

Slovenske barve bosta branila tudi Novak in Pibernik

Manjkali bodo številni močni kolesarji, Nizozemec Tom Dumoulin, ki bo s prihodnjo sezono oblekel dres Jumbo-Visme, Valižan Geraint Thomas, Kolumbijec Egan Bernal in Italijan Vincenzo Nibali, slovenske barve pa bosta poleg Rogliča, Pogačarja in Mezgeca branila še moštvena kolega iz Bahrain Meride Domen Novak in Luka Pibernik.

Kateri kolesar je največji favorit za zmago na Vuelti? Primož Roglič 80,00% +

Richard Carapaz 20,00% +

Steven Kruijswijk 0,00% +

Nairo Quintana 0,00% +

Esteban Chaves 0,00% +

Rafal Majka 0,00% +

Miguel Angel Lopez 0,00% +

Rigoberto Uran 0,00% +

Fabio Aru 0,00% +

Wilco Kelderman 0,00% +

Preberite še: