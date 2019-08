Rogličevi šefi mislijo resno

Pri nizozemskem kolesarskem moštvu Jumbo-Visma so s prihodom Toma Dumoulina naredili korak naprej. Čez noč so postali eni izmed osrednjih konkurentov za najvišje domete. Direktor ekipe Richard Plugge meri na sloviti Tour de France.

Ko smo maja spremljali Primoža Rogliča na italijanskem Giru, smo zmajevali z glavo, kako slabo ekipo ima v boju za najvišja mesta. Res pa je, da je pred dirko zaradi poškodbe izgubil osrednjega pomočnika Roberta Gessinka in nato v Italiji še Lauresna de Plusa.

Nato smo lahko na slovitem Touru videli, da je bila ekipa složna in konkurenčna najboljšim. Povrhu vsega ni imela v svojih vrstah Primoža, kot tretji pa je bil v skupnem seštevku najboljši Steven Kruijswijk.

Proračun še vedno za pol nižji od Ineosovega, vendar konkurenčna ekipa

S prihodom Nizozemca Toma Dumoulina se je vrednost ekipe drastično povečala, zato se pri Jumbo-Vismi za prihodnje leto nadejajo odlične sezone. Proračun ekipe bo tako za leto 2020 najmanj 20 milijonov evrov, kar je še vedno približno pol manj od Team Ineosa, v katerem so zvezdniki kolesarstva.

Tom Dumoulin je velika okrepitev moštva Jumbo-Visma. Foto: Guliver/Getty Images

A so tudi Britanci zavihali rokave. Velikanom kolesarstva in letošnjemu junaku Toura Eganu Bernalu bodo dodali še vzhajajočo zvezdo Richarda Carapaza, ki je osvojil Giro.

"Imamo sanje – osvojiti največjo dirko na svetu. S Tomovim prihodom jih bomo skušali uresničiti," je dejal direktor Jumbo Visme Richard Plugge.

Najboljša ekipa v boju proti Ineosu

Ob Rogliču in Kruijswijku bo tako nizozemsko moštvo imelo tri kolesarje za najvišje domete.

"Sestavili bomo najboljšo ekipo v boju proti moštvom, kot je Ineos. Realizacija naših sanj in ambicij je na dosegu. Korak za korakom smo rastli. Vedno smo želeli napredovati. Boriti se za skupno zmago na največjih dirkah, je bil vedno naš cilj. Skupaj bomo delali na tem," poudarja Plugge.

Steven Kruijswijk bo sestavljal del trojčka z Rogličem in Dumoulinom. Foto: Getty Images

Po Rabobanku je imel direktor veliko težav najti prave pokrovitelje, potem ko so Nizozemsko zajeli dopinški škandali. Sodelovanje s hitrostno-drsalno ekipo je pripeljalo stabilnost. Sprva je prišel nizozemski Lotto, zdaj pa je ključno podjetje Jumbo – veriga supermarketov.

Pogovorili so se z Rogličem

Ekipa je letos zmagala 41 dirk, kar je osem več kot v celotnem lanskem letu. V to kvoto so vštete tudi štiri etapne zmage na Tour de Francu, Rogličevo končno tretje mesto na Giru in Kruijswijkovo tretje na dirki po Franciji.

Foto: Giro/LaPresse

Sicer bi lahko prihod Dumoulina vnesel v ekipo nekaj nemira, zlasti pri našem Rogliču in Kruijswijku, saj sta dobila tekmeca in potencialnega kapetana na največjih dirkah. A lahko denimo pri Ineosu vsako leto vidimo, da so za skupno zmago na Touru potrebni najboljši aduti. Ko ima kdo slabši dan ali teden, odskoči nekdo drug od osrednjih adutov ekipe. Kot se je zgodilo letos, ko so vsi ob odsotnosti poškodovanega Chrisa Frooma pričakovali pohod Gerainta Thomasa, nato pa je odskočil moštveni kolega Bernal.

"Pogovorili smo se z našima vodjema Primožem in Stevenom. Oba sta spoznala, da je prihod Dumoulina okrepitev. Ko imaš več kolesarjev zmožnih dirkati na generalno razvrstitev, imaš več strateških možnosti. Kot letos Ineos s Thomasom in Bernalom. Močna ekipa poveča možnosti za skupno zmago. Naš cilj ni samo zmagati na Touru. Že na letošnji Vuelti ciljamo na zmago."