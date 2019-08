Roglič na Vuelto kot eden od številnih favoritov za skupno zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto se pri solinah Torrevieje začenja zadnja tritedenska kolesarska dirka sezone, Dirka po Španiji. Na njej bo nastopilo pet Slovencev, največ pozornosti izmed njih bo deležen Primož Roglič. Zvezdnik Jumbo-Visme je eden glavnih favoritov za končno zmago, bo pa to njegov prvi nastop na Vuelti.

Za 29-letnim kolesarjem iz Zagorja je izjemna sezona. Do začetka maja je na vseh dirkah, na katerih je dirkal, slavil skupno zmago, na Dirki po Italiji pa je kljub številnim težavam prikolesaril do zgodovinskega tretjega mesta v skupnem seštevku.

Kmalu po koncu Gira je skupaj z vodstvom ekipe sprejel odločitev, da ne bo kolesaril na Dirki po Franciji in bo preostanek sezone podredil Dirki po Španiji.

Po številnih obveznostih, ki jih je imel po Giru, in rojstvu sina Leva, se je na ceste vrnil konec junija na državnem prvenstvu, nato pa se odpravil na višinske priprave v Španijo. Čeprav vmes ni dirkal, ga je Jumbo-Visma imenovala za kapetana ekipe.

Nizozemci na Vuelto pošiljajo vse najboljše kolesarje. Kapetana "v senci" bosta Nizozemec Steven Kruijswijk in Novozelandec Steve Bennett, preostanek Jumbo-Visme sestavljajo Nizozemca Robert Gesink in Lennard Hofstede, Nemec Tony Martin ter Američana Sepp Kuss in Neilson Powless.

Simon Yates ne bo branil naslova z lanske Vuelte. Foto: Reuters

Izrazitega favorita letos ni

Kolesarski strokovnjaki so si enotni, da izrazitega favorita za končno zmago ni. Lanski prvak Britanec Simon Yates zmage ne bo branil, prav tako na startu ne bo zmagovalca iz leta 2017 Britanca Chrisa Frooma, ki okreva po hudi poškodbi. Manjkali bodo tudi Nizozemec Tom Dumoulin, ki bo s prihodnjo sezono oblekel dres Jumbo-Visme, Valižan Geraint Thomas, Kolumbijec Egan Bernal in Italijan Vincenzo Nibali.

Večina je mnenja, da sta v vlogah glavnih favoritov moštvi Jumbo-Visma z Rogličem, Kruijswijkom in Bennettom ter Movistar s Richardom Carapazom, Nairom Quintano in Alejandrom Valverdejem.

Močna bo tudi Astana z Miguelom Angelom Lopezom, Jakobom Fuglsangom ter Španci Omarjem Frailejem, Luisom Leonom Sanchezom ter bratoma Gorko in Ionom Izagirrejem.

Nič manj favoritov ne bo med sprinterji. Dobro pripravljenost z Dirke po Poljski bo skušal nadgraditi Luka Mezgec, njegovi tekmeci v hitrih zaključkih bodo Kolumbijec Fernando Gaviria, Nizozemec Fabio Jakobsen, Irec Sam Bennett, Britanec Mark Cavendish ...

Tretji Slovenec pod posebnim drobnogledom bo mladi Tadej Pogačar. Tritedenske dirke v tej sezoni ni imel v načrtu, a je že spomladi dokazal, da dirkanje v svetovni seriji zanj ni prevelik zalogaj, zato mu je vodstvo ekipe ponudilo priložnost, da začne nabirati izkušnje za prihodnost že kot debitant na najvišji ravni kolesarstva.

Tudi za Tadeja Pogačarja bo to prva Vuelta. Foto: Vid Ponikvar

Pogačar gre nabirat izkušnje

"Res sem navdušen, da bom dirkal na svojem prvem grand touru. Komaj čakam, da bom na startni rampi ekipnega kronometra in na začetku novega izziva. V Španijo grem s ciljem, da se čim več naučim, s ciljem, da bom razumel, kako se gibati v glavnini na tako pomembni dirki in kako se prebiti čez tri tedne dirkanja. To je edini način, da začnem graditi nekaj dobrega za prihodnost," je povedal Pogačar.

Preostala slovenska zastopnika v pelotonu Vuelte bosta moštvena kolega Domen Novak in Luka Pibernik. Bahrain-Merida bo v skupnem seštevku stavila na Ukrajinca Marka Paduna, ki bo v gorah računal na pomoč slovenskega prvaka Novaka, medtem ko bo Pibernik pomagal v sprintu Nemcu Philu Bauhausu.

Razgibana trasa s številnimi zelo strmimi vzponi

Prireditelji Dirke po Španiji, sicer najmlajše med tremi tritedenskimi dirkami, so pripravili razgibano traso s številnimi zelo strmimi vzponi, med njimi sta Mas de la Costa in Los Muchachos. Na sporedu bo tudi zelo težka etapa v Andori, ko bodo morali kolesarji v 100 kilometrih premagati pet vzponov.

Kolesarji bodo odpeljali tudi dva kronometra. Prvi bo uvodni dan, ko tekmovalce čaka ekipna vožnja na čas, drugi pa na začetku drugega tedna, ko bo v Pauju posamični, 36,1-kilometrski kronometer.

Mohorič in Božič edina Slovenca z etapno zmago na Vuelti, Brajkovič z Astano slavil na ekipnem kronometru

Na Dirki po Španiji ima Slovenija dve etapni zmagi. Zanj sta zaslužna Matej Mohorič in Borut Božič. Če bo v kateri od 21 etap slavil Roglič, bo postal prvi Slovenec z etapnimi uspehi na vseh treh tritedenskih dirkah.

Jani Brajkovič je leta 2013 z Astano slavil na ekipnem kronometru na uvodu Vuelte in takrat oblekel znamenito rdečo majico.