Konec ugibanj: na Vuelti ne bo velikega Rogličevega tekmeca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec letošnje kolesarske dirke po Italiji in eden glavnih favoritov za najvišja mesta na prihajajoči dirki po Španiji, Ekvadorec Richard Carapaz, je na nedeljskem kriteriju Etten-Leur na Nizozemskem padel in si poškodoval desno ramo ter dobil številne odrgnine. Zaradi tega je odpovedal nastop na Vuelti.

Odločitev o Carapazovem nastopu naj bi po prvotnem načrtu Movistar sporočil v petek, a so negotovost prekinili že danes in sporočili, da bo moral Ekvadorec izpustili špansko pentljo. Carapaz ob padcu sicer ni utrpel nobenega zloma, a so bolečine vseeno prehude.

Namesto Carapaza bo za Movistar dirkal Španec Jose Joaquin Rojas. Vuelta se sicer začne v soboto z ekipnim kronometrom.

Najmočnejša španska profesionalna kolesarska ekipa je tako doživela precejšen udarec, poleg Carapaza sta bila njena kapetana za Vuelto še Kolumbijec Nairo Quintana in Španec Alejandro Valverde, ki pa sta julija dirkala na dirki po Franciji in zato nista tako sveža kot Carapaz. Valverde je sicer že sporočil, da ga bolj kot skupni seštevek zanimajo etapne zmage.

Brez junaka Gira so delnice Primoža Rogliča na dirki po Španiji za skupno zmago še poskočile. Carapaza je namreč priznani spletni portal cyclingnews postavil kot drugega favorita za končni uspeh, slovenskega kolesarja pa na prvo.