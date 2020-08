Roglič in Pogačar na gorskem festivalu #video

Ob pogledu na štartni seznam si najbolj manejo roke ljubitelji kolesarstva, akterji na kolesih prav tako, pa čeprav jih čaka petdnevni pekel. Vendarle bodo dobili zadnji vpogled v formo tekmecev za naskok na rumeno majico najboljšega na prestižni Dirki po Franciji.

Če smo na Tour de l'Ain spremljali boj Jumbo-Visme in Team Ineosa, ki ga je prepričljivo dobilo nizozemsko moštvo na čelu s slovenskim šampionom Primožem Rogličem - za seboj je pustil velikane tega športa -, lahko na kriteriju Dauphine pričakujemo širši spopad.

Bo Egan Bernal vrnil udarec Primožu Rogliču? Foto: Reuters

Zvezdnik pri zvezdniku - spektakel zagotovljen

Pri Rogličevih bo sprememba. George Bennett ne bo nastopil, prihajata pa Wout Van Aert in Sepp Kuss. Nekoliko bodo okrepili moštvo pri Team Ineos. Egan Bernal, Geraint Thomas in Chris Froome bodo imeli ob sebi Pavla Sivakova in Michaela Kwiatkowskega, ostajata pa Dylan Van Baarle in Jonathan Castroviejo.

Francozi na domačih tleh stavijo na Thibauta Pinota (Groupama-FDJ), Juliana Alaphilippeja (Omega Pharma–Quick-Step), Romaina Bardeta (AG2R La Mondiale), Warrena Barguila (Fortuneo–Samsic) in vzpenjajočega se Guillaumeja Martina (Cofidis).

Tadej Pogačar bo dobil odgovore, kam spada v konkurenci najboljših. Foto: Grega Valančič/Sportida

Med osrednje adute za najvišje dosežke spada tudi naš nadarjeni Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki naj bi imel v prvi etapi veliko možnosti, da obleče celo rumeno majico vodilnega. Na štartu bodo še Nairo Quintana (Arkea-Samsic), Mikel Landa (Bahrain McLaren), Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), Miguel Angel Lopez (Astana), Richie Porte (Trek-Segafredo), Rigoberto Uran (EF Pro Cycling), Adam Yates (Orica GreenEdge) in Alejandro Valverde (Movistar).

Gorska poezija v petih delih

Pred kolesarji je pravi gorski festival, saj bodo vseh pet dni na preizkušnji. Klancev ne bo in ne bo zmanjkalo. Prva etapa je dolga kar 218,5 kilometra. Gorskih ciljev bo sedem in zaključni vzpon na Saint-Christo-En-Jarez. A sami klanci ne bodo tako zahtevni. Kljub vsemu pa lahko ob zaključku pričakujemo spopad v boju za sekunde.

1. etapa Foto: criterium-du-dauphine.fr

Druga etapa je krajša za 80 kilometrov, a to ne pomeni, da bodo kolesarji počivali. Pred njimi bodo najprej trije gorski cilji. Tretji na Cote Maillet bo dolg 6,2 kilometra in imel povprečni naklon osem odstotkov. Povsem za konec trase bo kolesarje čakal še najtežji preizkus. Spopadli se bodo s 17,5 kilometra dolgim vzponom (6,2-odstotni naklon) na Col de Porte. V četrtek lahko tako pričakujemo, da se bodo med seboj udarili najboljši.

2. etapa Foto: criterium-du-dauphine.fr

Niti v petek (157 kilometrov) ne bo časa, da bi akterji, ki vrtijo pedala, zadihali. Na 86. kilometru se bo namreč začel vzpon na Col de la Madeleine (17,3 kilometra in 8,3-odsotni naklon). Povzpeli se bodo na nadmorsko višino 2000 metrov, vzpon pa ima predznak ekstra kategorije (HC). A cilj ni na vrhu. Po spustu jih čaka še ena težavnostna ovira, ki sliši na ime Saint-Martin De-Belleville. Zadnji vzpon na cilj tretje etape je dolg 14,8 kilometra, njegov povprečni naklon pa znaša šest odstotkov. Ker bodo noge že pošteno utrujene, se bo tu naredila nova selekcija med najboljšimi.

3. etapa Foto: criterium-du-dauphine.fr

Prava zabava za ljubitelje kolesarstva se bo nadaljevala v soboto, ko bo na sporedu izjemno zahtevna etapa, dolga 153,5 kilometra, ki bo imela en gorski cilj najtežje kategorije (Montee de Bisainne – 12,4 km in 8,2-odstotni naklon), dva prve kategorije (Col de Plan Bois – 6,3 km in 9,5-odstotni naklon ter Col de la Croix Fry – 6,6 km in 7,9-odstotni naklon), zaključek pa bo predstavljal Montée de L'Altiport s 7,4 kilometra dolgim vzponom, katerega povprečni naklon je 4,7 odstotka.

4. etapa Foto: criterium-du-dauphine.fr

Za konec še skozi zadnji del pekla

V nedeljo ne bomo videli parade šampiona, saj bo morda prav ta etapa odločila o končnem zmagovalcu. Znova 153,5 kilometra in spet hribčki in doline. Kar osem gorskih ciljev bodo imeli pred seboj kolesarji, najtežja vzpona pa bosta Col de Romme (8,8 kilometra in 8,9-odstotni naklon) in Col de la Colombiere (7,5 km in 8,5-odstotni naklon). A zaplete se lahko tudi povsem ob koncu, ko bo malce čez 130. kilometer praktično vseskozi cesta postavljena navzgor.

5. etapa Foto: criterium-du-dauphine.fr

In na Montée de L'Altiport bodo po peklenskih petih dneh vožnje ovekovečili novega junaka kriterija Dauphine. Zadnji zmagovalec je bil Jakob Fuglsang, ki je dvakrat osvojil to francosko večetapno dirko. Froome jo je osvojil trikrat in vselej tisto leto tudi Tour de France, prav tako Thomas leta 2018. Leta 2010 se je na tej dirki zmage veselil naš Jani Brajkovič.