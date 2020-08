Dejstva govorijo Rogliču v prid

Osrednji favoriti za zmago na dirki vseh dirk tempirajo formo vsak na svoj način. Dejstvo je, da je Primož Roglič (Jumbo-Visma) izvrstno pripravljen in v tem trenutku najbolj vroč. Začetek tekmovalne sezone je sicer načrtoval za marec, vendar je pandemija koronavirusa vse skupaj zamaknila za nekaj mesecev.

Prvič se je preizkusil na državnem prvenstvu, kjer je na vzponu na Ambrož pod Krvavcem prehitel nadarjenega Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) – ta je nato udaril nazaj na kronometru in postal državni prvak.

A je tudi njega zanimalo, kam spada v mednarodnem merilu. Prvi odgovor je dobil na Tour de l'Ain, kjer je pretekli konec tedna deklasiral tekmece na čelu z vsemi tremi velikani tega športa. Egan Bernal, Geraint Thomas in Chris Froome niso bili kos slovenskemu šampionu.

Mladi Kolumbijec ima poseben izziv

In prav zaradi teh predstav ga trenutno stroka omenja kot osrednjega favorita za zmago na Touru. Pa ni to edino dejstvo. Ob tem je treba dodati, da je njegova ekipa Jumbo-Visma delovala usklajeno. Steven Kruijswijk, Tom Dumoulin – oba si prav tako želita osvojiti Tour – in George Bennett so mu bili ob tem v veliko pomoč. In prav složnost nizozemskega moštva je tisto, kar se v kolesarskem svetu izpostavlja.

Naslednji test bo sledil že od srede do nedelje, ko čaka kolesarje Criterium du Dauphine, kjer bo konkurenca še bolj zaostrena, saj bodo svojo pripravljenost preizkušali tudi drugi mojstri tega športa. In prav dirka v jugovzhodnem delu Francije bo dala nove odgovore glede prave moči kolesarjev. Vseh pet etap se bo namreč končalo v klanec.

Egan Bernal je na zadnji dirki Tour de l'Ain skušal napasti Rogliča, a je imel slovenski kolesar pravi odgovor. Foto: Reuters

Greh bi bil, če kot naslednjega v vrsti favoritov za rumeno majico na Touru ne bi omenili Egana Bernala. Mladenič iz Kolumbije je vendarle zmagovalec zadnje izvedbe Dirke po Franciji, na Tour de l'Ain pa se je ob Nairu Quintani najbolj približal slovenskemu kolesarju.

Rogliča je skušal napasti v nedeljski etapi, vendar mu je nekdanji skakalec nemudoma odgovoril in prikolesaril sam v cilj. Zato pa je 23-letni kolesar pred tem gladko zmagal na dirki Route d'Occitanie. Zadnji test pred slovitim Tourom bo imel v tem tednu, ko bo ekipa Team Ineos skušala popraviti vtis s Tour de l'Ain, na katerem je Rogličeva Jumbo-Visma delovala bolj utečeno.

Francoski pogledi usmerjeni proti Pinotu

Če gledamo trenutno formo, je naslednji v vrsti še en Kolumbijec, in sicer Nairo Quintana, ki je po sedmih letih kolesarjenja za Movistar presedlal v francosko sredino pod imenom Arkea-Samsic, ki na največji dirki na svetu nima pravih izkušenj.

Od vseh je sezono začel najodločneje, potem ko je osvojil Tour de la Provence in Tour du Var. A je julija izgubil dva tedna treninga, potem ko ga je v domači Kolumbiji zbil avto. Težko je verjeti, da bo na osrednjem dogodku leta konkuriral povsem za zmago, naslednji odgovor pa bomo dobili na kriteriju Dauphine.

Francoski adut Thibaut Pinot Foto: Reuters

Prav zanimivo bo spremljati francoskega matadorja Thibauta Pinota (Groupama-FDJ). Verjetno se še spominjate, kako je lani s solznimi očmi predčasno končal Tour, potem ko je imel dobre možnosti, da bi ogrozil celo zvezdnike Team Ineosa. Zaradi strgane mišice so sanje hitro razblinile. A ima tudi za letošnjo izvedbo velike načrte. Na Route d'Occitanie je osvojil četrto mesto s 37 sekundami zaostanka za Bernalom, drugačen obraz pa lahko verjetno pričakujemo na kriteriju Dauphine. Jasno je, da bi rad postal tisti francoski kolesar, ki bi po letu 1985 spet v rumeni majici prikolesaril na Elizejske poljane sredi Pariza – takrat je to kot zadnjemu uspelo Bernardu Hinaultu.

Negotovost pri Thomasu in Froomu

Francozi stavijo tudi na Juliana Alaphilippeja (Deceuninck-QuickStep), ki je bil lani lep čas odet v rumeno majico, pa čeprav sam poudarja, da letos ne razmišlja o skupni zmagi. Pa vendarle bo treba tudi njega vzeti v obzir, zato bo zanimivo spremljati, kako se bo na kriteriju peljal v klanec.

V letošnjem nenavadnem letu, ki ga kroji koronavirus, osrednja zvezdnika britanskega moštva Team Ineos Geraint Thomas in Chris Froome še nista pokazala tega, kar bi od njiju pričakovali. Pred Bernalom je leta 2018 Tour osvojil Thomas, Froome pa je v razmaku petih let postal kralj na francoskih cestah kar štirikrat.

Egan Bernal in Geraint Thomas – zadnja zmagovalca Dirke po Franciji. Foto: Reuters

Zadnjemu je lani prav kriterij Dauphine prekrižal načrte, potem ko je grdo padel in bil nekaj časa zunaj pogona. Zato pa je to dirko osvojil trikrat v karieri in tisto leto vselej tudi Tour. Froome, ki bo naslednje leto kolesaril za Israel Start-Up Nation, je na Tour de l'Ain prikazal dobro formo, medtem ko je bil Thomas le bleda senca. Morda pa taktizira za osrednji letošnji dogodek. Jasno kot beli dan je, da bosta morala oba že ta teden pokazati kaj več, če bosta želela biti glavno železo v ognju Team Ineos na Tour de France.

Nov preizkus za mladega Pogačarja

Glavni adut ekipe Bahrain McLaren, v kateri je veliko Slovencev – na Touru bo nastopil Matej Mohorič –, je Mikel Landa. Prvič v karieri bo on tisti mož, na katerega bo ekipa računala, kar bo zanj novost. A je težko verjeti, da bi Španec lahko osvojil rumeno majico na Touru. V naslednjih dneh bomo lahko videli, kako se bo zoperstavil najboljšim kolesarjem na svetu.

Tadej Pogačar bo imel na kriteriju Dauphine pravi izziv. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V posebnem pričakovanju smo tudi pri nadarjenemu slovenskemu kolesarju Tadeju Pogačarju. Član UAE Emirates bo imel do nedelje poseben test. Na kriteriju Dauphine bo videl, kaj lahko pričakuje na Touru, ki ga lani ob začetku leta, ko je začel voziti za moštvo arabskih lastnikov, verjetno sploh še ni imel v načrtu. A je z odličnimi predstavami presenetil vse. Zlasti na Vuelti, na kateri je osvojil kar tri etape, in to izjemno zahtevne gorske, povrhu vsega pa je osvojil skupno tretje mesto in majico za najboljšega mladega kolesarja.

Da se njegova kolesarska pot strmo vzpenja, smo se lahko prepričali tudi letos, potem ko je pred koronavirusom osvojil Vuelta a Andalucia, bil drugi na UAE Tour, postal pa še državni prvak v kronometru. Na hitro se je izstrelil na vrh piramide pri UAE Emirates, saj Italijan Fabio Aru ne dohaja njegovega ritma.

Zadnji dirki Strade Biance in Milan-San Remo mu pravih odgovorov nista dali, a se je obakrat izkazal. Zato bo zanimivo spremljati, na kakšen način bo presenetil na kriteriju na JV Francije in potem še na Touru.