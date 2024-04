Raje zavirajo in padajo na asfaltu, kot da bi s 60 km/h prileteli na kocke

V nedeljo se bo na severu Francije odvila že 121. klasična dirka Pariz – Roubaix. Tretji spomenik sezone slovi po naravnost brutalnih tlakovanih odsekih, dirke se je oprijel vzdevek "severni pekel". Prvi favorit za zmago je tudi letos nizozemski šampion Mathieu van der Poel, ki je na najslavnejši klasiki slavil že lani. Slovenski adut bi moral biti Matej Mohorič, a se je član Bahrain Victoriousa poškodoval na Dirki po Flandriji in ga na dirki ne bo. Krešejo pa se mnenja glede šikane, ki so jo prireditelji umestili tik pred vstopom v najbolj zloglasni odsek tlakovcev.

"Flandrija in Roubaix sta podobni dirki, a hkrati povsem različni. Obe druži dejstvo, da potekata na tlakovcih, a so tlakovci na njima povsem različni. Na Flandriji so bolj urejeni in postavljeni na vzponih, kar še bolj razkrije golo fizično moč kolesarja, medtem ko so na Roubaixu kocke povsem barbarske, raztresene po poljih in nimajo nobene podobnosti s tistimi urejenimi na Flandriji. Roubaix je bolj dirka za 'kavbojce', več je rokenrola, padcev in nepredvidenih dogodkov," je še pred odhodom v Flandrijo razlagal slovenski specialist za enodnevne dirke Matej Mohorič in prav dirko Pariz – Roubaix izpostavil kot enega svojih glavnih ciljev v sezoni.

A se mu je zalomilo na Dirki po Flandriji. V zaključku naporne preizkušnje je padel in utrpel globoko ureznino na komolcu. Rano so 29-letnemu Gorenjcu zašili, nekaj dni je okreval doma v Monaku, jasno pa je že, da za najbolj brutalno dirko v sezoni ni nared. Na številnih tlakovanih odsekih Roubaixa trpi celotno telo tekmovalcev, tudi rane na rokah bi ob tresenju zagotovo povzročale dodatne, morda celo nevzdržne bolečine. Mohoriča tako letos na dirki ne bo.

Šikana pred arenberškim gozdom

Dirka se bo v resnici začela v Compiegneju, manjšem mestecu severno od francoske prestolnice, letos pa kolesarje čaka 260-kilometrska trasa z 29 tlakovanimi odseki. Najbolj zloglasen med njimi je Trouée d'Arenberg. Dobra dva kilometra dolg odsek, kjer so kocke izrazito neravne, za nameček pa na ta "rokenrol" v arenberškem gozdu kolesarji priletijo s hitrostjo prek 60 kilometrov na uro.

Zveza profesionalnih kolesarjev (CPA) je letos prireditelje dirke pozvala, naj bolj poskrbijo za varnost tekmovalcev in pred vstopom na zloglasni odsek Trouée d'Arenberg namestijo šikano, kakšne poznamo iz formule ena. Bili so uslišani. "Tukaj sem dirkal dvanajstkrat in se pred vstopom v arenberški gozd vselej spraševal, če bom preživel," je za L'Equipe povedal načrtovalec proge Thierry Gouvenou in priznal, da povsem razume zaskrbljenost kolesarjev.

Tlakovani sektor skozi arenberški gozd je najtežji del dirke. Foto: Guliverimage

Letos bo tako pred tem odsekom nekaj dodatnih ovinkov, ki bodo upočasnili karavano. Med pogajanji z zvezo profesionalnih kolesarjev, jih je sicer opozoril, da bo zardi zaviranja verjetno še več padcev, pa so mu odvrnili, da "raje zavirajo in padajo na asfaltu, kot da na kocke priletijo s 60 kilometri na uro".

Takole trese na zloglasnih tlakovanih odsekih:

Novosti niso vsi enako veseli

A novosti niso vsi enako veseli. Mathieu van der Poel, prvi favorit za zmago na klasiki in lanski zmagovalec te preizkušnje, je šikano označil za slabo šalo. Svojo oceno je podal tudi legendarni irski šampion Sean Kelly, ki je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja dvakrat pokoril konkurenco na tlakovcih Roubaixa. "Šikana izgleda izjemno nevarna.," je v pogovoru za Velo povedal nekdanji kolesar, ki zadnja leta opravlja delo strokovnega komentatorja na televiziji Eurosport. A vseeno pozdravlja trud prirediteljev za večjo varnost kolesarjev.

Takole izgleda šikana pred vstopom v arenberški gozd:

Chicane just before the start of Trouee d'Arenberg 🪨 sector. #ParisRoubaixpic.twitter.com/IIerqrGhnc — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) April 3, 2024

"Karkoli lahko naredijo v tej smeri, je dobrodošlo," pravi. "Tudi s ta nevarna šikana je boljša kot nič. Na ta odsek kolesarji priletijo s 60, 70 kilometri na uro. Spomnim se mojih dni, ko se je tam znašla večja skupina kolesarjev in se si samo mislil: O bog, obvaruj me in mi pomagaj preživeti to dirko. Gre res na polno, prav noro je. Če ti gre pri vstopu v ta sektor kaj narobe, ne moreš prav nič narediti. Lahko se samo zaletiš v tekmece in poletiš na tlakovce. Če bojo kocke še mokre, potem ni nobenih možnosti, da bodo vsi ostali na kolesih. Bo pa zdaj neizprosen boj za pozicije pred šikano, zato lahko padce pričakujemo tam. A to vendarle ni isto kot padec pri 60 kilometrih na uro na kockah. V tem pogledu bo malce bolj varno."

Kdo bo imel več sreče?

Prvi favorit za jutrišnjo zmago je Mathieu van der Poel, ki pa se zaveda, da na dirki Pariz – Roubaix odloča tudi sreča. "Skoraj vsak kolesar bo imel jutri smolo. Odločilno pa je, da ostaneš miren. V dirko se lahko vrneš," pravi lanski zmagovalec "severnega pekla". Ponovno zmagoslavje mu bodo poskušali preprečiti Mads Pedersen, Jonathan Milan, Oier Lazkano, Dylan van Baarle, Christophe Laporte, Oliver Naesen, Luca Mozzato, Alberto Bettiol, Stefan Küng, Yves Lampaert, Nils Politt, Jonas Abrahamsen, Tom Pidcock … V ekipi Alpecin – Deceuninck pa bosta ob morebitnih težavah Van der Poela aduta še Jasper Philipsen in Gianni Vermeersch.