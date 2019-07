Prvi preizkus za favorite, s strupenim klancem na pesku #video

Šesta etapa letošnje Dirke po Franciji bo že dala odgovore na nekaj zanimivih vprašanj. V kakšni formi so favoriti, kdo je pravi kapetan moštva Ineos, lahko francoski junak zadnjih dveh dni obdrži rumeno majico vse do Pirenejev …? Vrhunec prvega tedna dirke še ne bo izpostavil zmagovalca Toura 2019, utegne pa že pokazati, kdo letošnje francoske pentlje ne more dobiti.

Šesti dan prinaša prvo gorsko etapo, zahtevno 160,5-kilometrsko preizkušnjo s sedmimi kategoriziranimi vzponi, med temi tremi prve kategorije. Začela se bo v Mulhousu blizu tromeje z Nemčijo in Švico, že na 20. kilometru pa se bo trasa obrnila navkreber. Pred kolesarji je skupno skoraj 4.000 metrov klancev.

Peklenska trasa Prvi izziv vogeškega gorovja bo vzpon na 1.183 metrov visoki Le Markstein (43,5 kilometra etape, 10,8 kilometra klanca s povprečnim naklonom 5,4 odstotka - 1. kategorija), s tega bodo nadaljevali na Grand Ballon (1.336 metrov n. m., 1,3 kilometra klanca, z 9-odstotnim naklonom - 3. kat.), se nato v 17 kilometrih spustili skoraj tisoč metrov nižje, nato jih na 74. kilometru čaka Col du Hundsruck (748 metrov n. m., 5,3 kilometra, 6,9-odstotni naklon - 2. kat.), pa po osmih kilometrih spusta že spet postopen dvig proti 11-kilometrskemu klancu (5,8 odstotka) na Ballon d'Alsace (1.173 metrov n. m.). Sledi še en dolg spust pod 500 metrov, pa nato pot čez Col des Croix (678 metrov n. m., 3,3 kilometra, 6,1-odstotni naklon - 3. kat.) na 123. kilometru etape, kratek spust in novo plezanje na 914 metrov visoki Col des Chevres (3,5 kilometra, 9,5-odstotni naklon) druge kategorije, kjer se bodo delile bonus sekunde, po novih desetih kilometrih spusta pa ciljno vzpon na La Planche des Belles Filles. 🇫🇷#TDF2019



Este es el perfil de la etapa que nos espera para mañana.



7 PM en 160kms, una etapa clave y en un excelente momento para que algún favorito dé el primer golpe.



Espero el típico control del INEOS, pero ya veremos. ¿Cuál es su favorito? pic.twitter.com/pFhLQOr2ay — Nicolás Borrás C. (@BorrasNicolas) July 11, 2019

Trasa Toura je kolesarje čez ta klanec v preteklosti vodila trikrat in vsakič dobro napovedala zmagovalca. Tisti, ki je rumeno nosil po tem klancu, je vselej dobil Tour, Bradley Wiggins leta 2012, Vincenzo Nibali 2014 in Chris Froome 2017.

Zadnji kilometer po pesku

Letos je vzpon 1.140 metrov nad morjem daljši, težji in zanimivejši. Prireditelji so v smučarskem središču na vrhu vzpona našli še dodaten kilometer ceste, ki pa nima asfalta, kjer kolesarje čaka peščena cesta, na mestih z naklonom prek 20 odstotkov, zadnjih 250 metrov do cilja pa je naklon celo 24-odstoten.

Dirt-road summit finish at 2019 Tour de France revealed



24 per cent La Planche des Belles Filles climb to host first mountain-top finish #TDF2019 https://t.co/uxVmcsPCvA pic.twitter.com/YPXrTCOJDg — Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) October 24, 2018

Kaj pripravlja Ineos?

"To nikakor ne bo samo ogrevalna etapa, temveč čisto prava gorska. Zelo težko bo," je medijem razlagal lanski zmagovalec Toura, sokapetan moštva Ineos Geraint Thomas. Valižan v skupnem seštevku za rumeno majico zaostaja 45 sekund, pet pa za svojim moštvenim kolegom, sokapetanom, Eganom Bernalom, ki zaseda šesto mesto.

Današnjih 160,5 kilometra bo pokazalo, kateri od kapetanov bo Ineosov adut za končno zmago. "Pritiska ne čutim, vodstveno vlogo si delim s Thomasom, če mi uspe dober Tour, v redu, če ne, bom v prihodnosti zagotovo še dobil priložnost," pravi 22-letni Kolumbijec.

These fast and nervy finishes are tough but the team did a great job once again. @Eganbernal and @GeraintThomas86 retain sixth and seventh overall respectively after four stages #TDF2019 pic.twitter.com/wk3huKvkse — Team INEOS (@TeamINEOS) July 9, 2019

Bernala številni izpostavljajo kot prvega favorita za končno zmago, danes bo lahko pokazal, ali so pričakovanja upravičena, za moštvo pa etapna zmaga in rumena majica nista prioriteta, kot pravi športni direktor Ineosa Nicolas Portal: "Zamisel je, da ne izgubljamo časa. Če bomo kaj pridobili, bo samo bonus." Pa bo po tej etapi vsaj jasno, kdo je pravi kapetan? Thomas ali Bernal? "Prezgodaj je, drugi in tretji teden Toura sta pretežka. Favoriti so se v preteklosti tudi po zaostanku na prvi gorski etapi vračali v boj," odgovarja Portal.

Pa preostali? Kdo ima noge za zmago na Touru?

Danes bodo morali vsi favoriti nadzorovati čas, morebiten slab dan in z njim prevelik zaostanek bi jim že odpihnil možnosti za končno zmago. Pričakovati je, da bo poskušal Ineos z močno ekipo nadzorovati dirko, a svoje načrte imajo zagotovo v Movistarju, z močnimi hribolazci Nairom Quintano, Mikaelom Lando in svetovnim prvakom Alejandrom Valverdejem.

🇫🇷 #TDF2019 stage four ✅👌



⛰️ Vosges coming up on Wed and Thurs for @NairoQuinCo and all of the Blues 💪💙 #RodamosJuntos pic.twitter.com/RNTy1f8Qx9 — Movistar Team (@Movistar_Team) July 9, 2019

Jumbo Visma ima možnost, da po Teunissenu v rumeno spravi še kapetana ekipe Stevena Kruijswijka (v skupnem seštevku je samo 25 sekund za vodilnim), pokazati se bo moral Danec Jakob Fuglsang (Astana), ki je bil po padcu v prvi etapi varovan in neviden, svoje noge bodo preizkušali še Adam Yates (Michelton-Scott), Rigoberto Uran (EF Education First) in podobni, usmeritev za nadaljevanje dirke pa bo najbrž dobila tudi Bahrain-Merida.

Uganki Nibali in Alaphilippe

Slovenca Jan Tratnik in predvsem Matej Mohorič bosta danes delala za kapetana Vincenza Nibalija, ki bo preveril, ali ima po napornem Giru sploh dovolj moči za napad na svojo drugo zmago na Touru. Domača dirka je močan motiv tudi za francoske kolesarje, šesta etapa pa hud izziv predvsem za njihovega trenutno najboljšega tekmovalca, nosilca rumene majice Juliana Alaphilippa (Deceuninck Quick Step), ki bo poskušal ubraniti svojih nekaj deset sekund prednosti pred prežečimi že omenjenimi "planinskimi orli" (Bernalom, Thomasom, Quintano, Valverdejem …).

#TDF2019 yellow jersey @alafpolak1:

"Regardless of what will happen on stage 6, I'll never forget the amazing feeling I had while wearing the maillot jaune and hearing people cheer for me these past couple of days!"https://t.co/OsMhEzhLFf

Photo: @GettySport pic.twitter.com/zSviNlsDYO — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) July 10, 2019

Julian Alaphilippe: "Ne glede na to, kaj se bo zgodilo v šesti etapi, nikoli ne bom pozabil neverjetnega občutka ob nošenju rumene majice in poslušanja navijačev v zadnjih dveh dneh."

Če bi Francoz preživel peklensko etapo – ocenjena je z vsemi petimi zvezdicami za težavnost – utegne nato rumeno majico braniti vse do Pirenejev, v katere bo karavano pripeljala 11. etapa.

Preostale etape kolesarske Dirke po Franciji 2019 Etape Dan Kraj in dolžina Vrsta 6. četrtek, 11. julij Mulhouse-La Planche des Belle Filles (160,5 km) srednje gorska 7. petek, 12. julij Belfort-Chalon-sur-Saone (230 km) ravninska 8. sobota, 13. julij Macon-Saint-Etienne (200 km) hribovita 9. nedelja, 14. julij Saint-Etienne-Brioude (170,5 km) srednje gorska 10. ponedeljek, 15. julij Saint-Flour-Albi (217,5) hribovita torek, 16. julij prost dan 11. sreda, 17. julij Albi-Toulouse (167 km) ravninska 12. četrtek, 18. julij Toulouse-Bagneres-de-Bigorre (209,5 km) gorska 13. petek, 19. julij Pau-Pau (27,2) posamični kronometer 14. sobota, 20. julij Tarbes-Tourmalet (117,5) gorska 15. nedelja, 21. julij Limoux-Foix (185) srednje gorska ponedeljek, 22. julij prost dan 16. torek, 23. julij Nimes-Nimes (177 km) hribovita 17. sreda, 24. julij Pont du Gard-Gap (200 km) srednje gorska 18. četrtek, 25. julij Embrun-Valloire (208 km) gorska 19. petek, 26. julij Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes (126,5 km) gorska 20. sobota, 27. julij Albertville-Val Thorens (130 km) gorska 21. nedelja, 28. julij Rambouillet-Pariz (128 km) ravninska

