Roglič izpostavil improvizacijo, misli ima usmerjene proti zahodu

Športno mrtvilo so v kolesarstvu vsaj provizorično nadomestili z online dirkami. Primoža Rogliča so pri ekipni dirki zaustavile tehnične težave, da se je na platformi Zwift ni mogel udeležiti - osvojil jo je Mike Teunissen.

A jo je slovenski kolesar, kot poroča WielerFlits, spremljal, ob tem pa spregovoril, kako je v Sloveniji glede koronavirusa ter pogledal tudi proti sloviti dirki po Franciji, ki naj bi potekala med 29. avgustom in 20. septembrom.

"V Sloveniji postaja vse boljše. Lahko kolesarimo. Upam, da se vse skupaj kmalu vrne v normalno stanje. Vsi v družini smo zdravi. Lepo je preživeti več časa z njima," je dejal Primož.

Nič se ni spremenilo: ob Rogliču ostajata še dva kapetana

Glavni cilj še vedno ostaja isti. Misli ima namreč usmerjene proti Franciji, ki jo želi osvojiti. Želja je z rumeno majico prikolesariti na cilj, ki ga vedno predstavljajo Elizejske poljane: "Veselim se. Nekaj improvizacije bo. Bomo videli, kako bo. Ampak je dobrodošlo, da imamo pred seboj koledar in lahko delamo proti ciljem. Upam, da bo Tour, vendar ni od mene odvisno, ali bo dirka ali ne. Vedno upaš na najboljše. Lepo bi bilo, da bi ljudje lahko ob tem uživali."

Primož Roglič, Tom Dumoulin in Steven Kruijswijk so predvideni kot kapetani ekipe za sloviti Tour, med osmerico nizozemskega moštva pa bodo nastopili še Tony Martin, Wout van Aert, Sepp Kuss, Robert Gesink in Laurens De Plus.

Primož Roglič bo na letošnjem Touru, če bo do njega prišlo, eden od treh kapetanov Jumbo-Visme. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Imamo nekaj fantov, ki bodo kolesarili dve veliki tritedenski dirki. Ni možno združiti Gira in Vuelte. Roglič zagotovo ne bo dirkal Gira in Toura. Kombinacija teh dveh dirk je zelo težko izvedljiva, saj si hitro sledita. Na Touru bomo nastopili s kolesarji, ki so že bili predvideni za dirko," pravi trener moštva Jumbo-Visma Mathieu Heijboer.

V času pandemije koronavirusa je težko predvideti, v kakšni formi so tekmovalci, saj dirk nimajo. Trening, ki sicer pokaže pripravljenost, je eno, dike pa potem nekaj povsem drugega. "Ne vemo, kje so tekmovalci. Veliko negotovosti je. A smo prepričani, da bomo s treningi prišli na visoko raven," je še dejal strokovnjak v nizozemski ekipi.