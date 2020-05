Roglič ostaja v ekipi Jumbo-Visme za septembrski Tour

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Merijn Zeeman, športni direktor nizozemskega kolesarskega moštva Jumbo-Visma, je v intervjuju za spletni portal cyclingnews.com potrdil osmerico za letošnjo dirko po Franciji: prvi zvezdnik ekipe je slovenski as Primož Roglič. Tour so zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili na termin med 29. avgustom in 20. septembrom.