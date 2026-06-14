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Avtor:
S. K.

Nedelja,
14. 6. 2026,
15.29

Osveženo pred

49 minut

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Natisni članek
Tour Auvergne-Rhone-Alpes Paul Seixas

Nedelja, 14. 6. 2026, 15.29

49 minut

Tour Auvergne-Rhone Alpes, 8. etapa

Posledice padca prehude: Paul Seixas odstopil

Avtor:
S. K.

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Paul Seixas | Paul Seixas je odstopil z dirke Auvergne-Rhône-Alpes. | Foto Guliverimage

Paul Seixas je odstopil z dirke Auvergne-Rhône-Alpes.

Foto: Guliverimage

V Franciji danes poteka še zadnja etapa dirke Auvergne-Rhône-Alpes, zaradi posledic včerajšnjega padca pa jo je predčasno končal Paul Seixas, francoski up in eden glavnih favoritov za zmago na dirki, ki se je nekoč imenovala kriterij po Dofineji. 19-letni zvezdnik moštva Decathlon je tudi veliki up Francije na julijskem Touru.

Paul Seixas
Sportal Seixas okrvavljen v cilju, na Colombier zmagal Del Toro

Za Paula Seixasa se je generalka za Tour de France končala klavrno, včeraj je v etapi, v kateri so se morali kolesarji v zaključku povzpeti na Grand Colombier, padel. V cilj sedme etape je prišel okrvavljen, zaradi lovljenja glavnine tudi povsem izčrpan, danes pa so se posledice včerajšnje nesreče izkazale za prehude, 19-letni Francoz je odstopil 84 kilometrov pred ciljem 120-kilometrske zaključne etape, ki se bo končala z vzponom na Plateau de Solaison.

Etapo je začel na šestem mestu v skupnem seštevku, z 1:54 zaostanka za nosilcem rumene majice Lukom Tuckwellom. Odtopil je še pred odločilnimi klanci dneva, zdaj pa se njegovim delodajalcem in navijačem poraja vprašanje, kako bo padec vplival na Seixasove priprave na Tour de France, ki se bo začel 4. julija v Barceloni.

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