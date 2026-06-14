Posledice padca prehude: Paul Seixas odstopil

V Franciji danes poteka še zadnja etapa dirke Auvergne-Rhône-Alpes, zaradi posledic včerajšnjega padca pa jo je predčasno končal Paul Seixas, francoski up in eden glavnih favoritov za zmago na dirki, ki se je nekoč imenovala kriterij po Dofineji. 19-letni zvezdnik moštva Decathlon je tudi veliki up Francije na julijskem Touru.

Za Paula Seixasa se je generalka za Tour de France končala klavrno, včeraj je v etapi, v kateri so se morali kolesarji v zaključku povzpeti na Grand Colombier, padel. V cilj sedme etape je prišel okrvavljen, zaradi lovljenja glavnine tudi povsem izčrpan, danes pa so se posledice včerajšnje nesreče izkazale za prehude, 19-letni Francoz je odstopil 84 kilometrov pred ciljem 120-kilometrske zaključne etape, ki se bo končala z vzponom na Plateau de Solaison.

❌ Abandon de Paul Seixas. Tombé hier, le leader de @decathloncmacgm quitte la route du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.



Paul Seixas abandons the race. After crashing yesterday, the @decathloncmacgm leader is forced to leave the #TourAuvergneRhoneAlpes 🚑 pic.twitter.com/ejDvCrMJEk — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 14, 2026

Etapo je začel na šestem mestu v skupnem seštevku, z 1:54 zaostanka za nosilcem rumene majice Lukom Tuckwellom. Odtopil je še pred odločilnimi klanci dneva, zdaj pa se njegovim delodajalcem in navijačem poraja vprašanje, kako bo padec vplival na Seixasove priprave na Tour de France, ki se bo začel 4. julija v Barceloni.

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