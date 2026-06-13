Ekipni kolega Tadeja Pogačarja mladi Isaac Del Toro je dobil sedmo etapo dirke, ki smo jo poznali kot dirko po Dofineji. Imel je največ moči na zaključnem vzponu na Grand Colombier. Etapa v dolžini 133 kilometrov je imela šest kategoriziranih vzponov. V skupnem seštevku se je Mehičan prebil na tretje mesto, še naprej pa vodi Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe). Etapo je zaznamoval padec prvega favorita Paula Saixasa (Decathlon CMA CGC), a se je pobral, ujel glavnino in kljub bolečinam prišel v cilj na sedmem mestu. Zaostal je minuto in 21 sekund ter je v skupni razvrstitvi šesti (+01:54).

Etapa z vzponom na sloviti Grand Colombier je bila izjemno živahna in polna dramatičnih trenutkov. Po manjših poskusih pobega je dobrih 100 kilometrov pred ciljem padel mladi francoski talent Paul Seixas (Decathlon CMA CGC), ki so mu moštveni kolegi pomagali v lovu na glavnino. A glavnina je imela visok tempo, saj se je v ospredju oblikovala skupina ubežnikov, ki se je spopadla za prvi gorski cilj in Seixas je zaostajal že štiri minute.

Manjšal je razliko, a poskusi pobega so se nadaljevali in Francoz je glavnino ujel šele 36 kilometrov pred ciljem. Nov pobeg je sledil na Col de Richemond, a sta ekipi Lidl-Trek in UAE poskrbeli, da je glavnina skupaj prišla do vznožja zadnjega vzpona. "Padec je bil moja napaka. Na spustu sem želel prehiteti dva kolesarja. V zavoju sem bil prehiter in je kolo zdrsnilo na umazaniji. Rad bi se opravičil kolesarjem, ki sem jih s tem ogrozil," je v cilju po padcu povedal Seixas.

🇫🇷 Paul Seixas est reparti après sa chute, accompagné par ses coéquipiers. Ils comptent un peu plus de 3 minutes de retard sur le peloton.



Paul Seixas is back on the road after his crash, accompanied by his teammates. They are now just over 3 minutes behind the peloton. 🚴‍♂️… pic.twitter.com/638sSmmosd — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 13, 2026

🇫🇷 @tourauverhalpes



7eme de l’étape. @seixas_paul a tout donné. Vous pouvez être fiers de vous les gars 💪.



7th of the stage. @seixas_paul and the whole team fought with grit and determination.



You can be proud of you boys 💪#DECATHLONCMACGMTEAM pic.twitter.com/HmQWpnbhnG — DECATHLON CMA CGM TEAM (@decathloncmacgm) June 13, 2026

Sedem kilometrov pred ciljem je prvi resno napadel Španec Juan Ayuso (Lidl-Trek), za njim pa se je pognal Britanec Ben Tulett, ki ni zdržal. V lov se je podala še četverica Matteo Jorgenson, Cian Uijtdebroeks, Tobias Halland Johannessen in Del Toro. Odločilen je bil napad Del Tora tri kilometre pred ciljem, za katerega tudi Ayuso ni imel odgovora in je v cilju zaostal 24 sekund, Johannessen na tretjem mestu 38. Seixas po povratku v vodilno skupino povsem med najboljše ni mogel in je na sedmem mestu zaostal 1:21 minute.

"Malo težko mi je obvladovati tako dolge vzpone, vendar se na to privajam in se izboljšujem iz dirke v dirko. Danes ni bila moja najboljša predstava. A zmaga v skupnem seštevku je vedno cilj," je dejal Del Toro, ki je v pomembnem trenutku že potrdil formo, da bo na Dirki po Franciji prvi pomočnik slovenskega asa Tadeja Pogačarja.

A etapa je svoj zaključek še čakala, saj je bil Tuckwell v nevarnosti, da izgubi rumeno majico, z 11. mestom in 2:33 minute zaostanka pa bo tudi v nedeljo v rumenem. Mehičan se je povzpel na tretje mesto v skupnem seštevku, 49 sekund za Tuckwellom in le sedem sekund za Američanom Jorgensonom, ki je bil v etapi četrti z zaostankom 41 sekund. Ayuso je po novem četrti.

Edini preostali slovenski kolesar na dirki Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) ni bil med vodilnimi. Matevž Govekar ni startal na etapi v petek, že pred peto etapo v četrtek pa je odstopil tudi njegov moštveni sotekmovalec pri ekipi Bahrain Victorious Matej Mohorič.

Tour Auvergne-Rhone Alpes, 7. etapa:

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