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Avtor:
J. L.

Petek,
12. 6. 2026,
12.20

Osveženo pred

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Paul Seixas Tour Auvergne-Rhône-Alpes Kriterij po Dofineji Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Isaac Del Toro

Petek, 12. 6. 2026, 12.20

1 ura, 25 minut

Vse oči uprte v Pogačarjevega mladega izzivalca Paula Seixasa

Avtor:
J. L.

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Tadej Pogačar Paul Seixas | Paul Seixas je letos že navdušil Tadeja Pogačarja in ga hkrati tudi izzval na spomeniku Liege–Bastogne–Liege. | Foto Guliverimage

Paul Seixas je letos že navdušil Tadeja Pogačarja in ga hkrati tudi izzval na spomeniku Liege–Bastogne–Liege.

Foto: Guliverimage

Francoski kolesar Paul Seixas bo v prihodnjih dneh pod posebnim drobnogledom. Komaj 19-letni francoski kolesar, ki ga pri Decathlon CMA CGM vidijo kot enega največjih projektov prihodnosti, se na dirki Tour Auvergne-Rhône-Alpes pripravlja na svoj prvi nastop na Tour de France. Prav zato bo vsaka njegova poteza v gorskih etapah še toliko bolj zanimiva tudi za Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda, ki sta osrednja favorita na letošnji dirki vseh dirk, Seixas pa bi lahko bil njun veliki izzivalec, kot izpostavljajo nekateri strokovnjaki.

Nekdanji Criterium du Dauphine, danes Tour Auvergne-Rhône-Alpes, tradicionalno velja za eno najpomembnejših pripravljalnih dirk pred Tourom. Letos na njej ni Tadeja Pogačarja, Jonasa Vingegaarda in Remca Evenepoela, zato pa je več prostora dobil mladi Paul Seixas, francoski najstniški dragulj, ki bo julija prvič okusil največji kolesarski oder.

V prihodnjih treh dneh ga čaka resna generalka. Dirka se bo odločala v gorah, zadnji dnevi pa bodo pokazali, koliko lahko Seixas že zdaj zdrži proti izkušenim tekmecem. Šesta etapa se konča s ciljnim vzponom proti Crest-Volandu, nato sledita še zahtevni etapi z Grand Colombierjem in Plateau de Solaison, kjer se lahko skupni vrstni red povsem obrne.

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Izjemno težke tri etape, podobne tistim s Toura

V skupnem seštevku je na desetem mestu in z nekaj zaostanka za tekmeci v boju za skupno zmago, saj njegova ekipa ni bila najboljša na ekipnem kronometru, a lahko pričakujemo, da bo v prihodnjih dneh napadal konkurenco in skušal doseči novo zmago v tem koledarskem letu, ki je zanj že zdaj odlično.

Petkova etapa na Tour Auvergne-Rhône-Alpes | Foto: A. S. O. Petkova etapa na Tour Auvergne-Rhône-Alpes Foto: A. S. O.

Osvojil je namreč etapno Dirko po Baskiji, belgijsko klasiko Valonska puščica, bil drugi na spomeniku Liege–Bastogne–Liege za Tadejem Pogačarjem …

Francija z nestrpnostjo pričakuje, kaj bo mladenič pokazal v prihodnjih dneh, predvsem pa že pogledujejo proti Dirki po Franciji, kjer bo premierno kolesaril na tritedenski dirki. Strokovnjake in kolesarske navdušence bo zanimalo, kako se bo 19-letni Francoz znašel na izjemno zahtevni preizkušnji in kako bo njegovo telo delovalo v zadnjem tednu, ko bo najzahtevnejše.

Ni le Seixas, tu so še drugi

Sobotna etapa na Tour Auvergne-Rhône-Alpes | Foto: A. S. O. Sobotna etapa na Tour Auvergne-Rhône-Alpes Foto: A. S. O.

Današnjo etapo bo v rumeni majici vodilnega začel njegov rojak Alex Baudin, ki bi lahko zadržal vodilno pozicijo, če na zaključnem vzponu ne bo napadalnega dirkanja. Kolesarja Ineosa Kevin Vauquelin in Oscar Onley imata minimalen zaostanek 12 sekund ter se lahko prav tako spogledujeta s prvim mestom. Član ekipe Visma | Lease a Bike Matteo Jorgenson za njima zaostaja pičle tri sekunde. Pričakujemo pa torej več akcije od Seixasa, ki ima minuto pribitka za rumeno majico, in tudi od Mehičana Isaaca del Tora (UAE Emirates), ki ima še 16 sekund več pribitka kot Seixas.

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A tudi drugi imajo načrte, kot je ekipa Lidl-Trek, ki stavi na Španca Juana Ayusa in Danca Mattiasa Skjelmoseja – oba imata zaostanek 47 sekund.

Nedeljska etapa na Tour Auvergne-Rhône-Alpes | Foto: A. S. O. Nedeljska etapa na Tour Auvergne-Rhône-Alpes Foto: A. S. O.

Ob pogledu na trase zadnjih treh etap se nam obeta razburljivo dogajanje, zlasti v soboto in nedeljo, ko bosta na sporedu kraljevski etapi, zato bi se lahko zgodilo, da favoriti danes še ne bodo pokazali vseh kart.

Rezultati pete etape

Results powered by FirstCycling.com

Paul Seixas Tour Auvergne-Rhône-Alpes Kriterij po Dofineji Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Isaac Del Toro
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