Belgijec razveselil Rogličeve, težave za Seixasa

Belgijec Maxim Van Gils (Red Bull-BORA-hansgrohe) je zmagovalec šeste etape dirke Tour Auvergne-Rhone-Alpes oziroma nekdanjega kriterija po Dofineji. Po zahtevni gorski etapi od Saint-Vulbasa do Crest-Volanda, dolgi 182 km, je Belgijec v ciljnem sprintu strl Tobiasa Hallanda Johannessena (Uno-X Mobility), tretje mesto pa je osvojil še en član ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe, Luke Tuckwell, ki je zaostal šest sekund, s tretjim mestom pa prevzel tudi vodstvo v seštevku dirke.

Zahtevna etapa s ciljnim vzponom prve kategorije na Crest Voland je temeljito premešala vrstni red v seštevku dirke. Na startu je majico vodilnega še imel Francoz Alex Baudin (EF Education-EasyPost), ki pa je na koncu ogromno izgubil, zastal skoraj štiri minute in pol ter na 34. mestu izgubil tudi vodstvo na dirki. Zdaj je šele 14.

Van Gils je bil ob koncu etape najmočnejši med zadnjimi ubežniki, potem ko sta s Tuckwellom zrežirala beg sprva velike skupine 60 kolesarjev na začetku zadnjega vzpona.

A se je skupina hitro močno zredčila, do konca ni zdržal niti Avstralec, tako da sta o zmagi v zaključnem sprintu po napornem vzponu določala le poznejši zmagovalec ter Norvežan Tobias Johannessen (Uno-X). Ta je boj izgubil nekaj sto metrov pred ciljem in črto prečkal tik za Belgijcem.

Luke Tuckwell je prevzel majico vodilnega na dirki. Foto: Guliverimage

Šest sekund zamude je imel kot tretji Tuckwell, kar pa je bilo več kot dovolj za prevzem skupnega vodstva. Baudin je namreč zaostal ne le za vodilno skupinico, ampak tudi za številnimi drugimi tekmeci, nastalo je več manjših skupin, zaostanki pa so se povečevali po pol minute ali tudi minuto.

Novi vodilni je v primerjavi s peto etapo pridobil enajst mest, močno pa sta šla navzgor tudi domačina Bruno Armirail (Visma Lease a Bike) in Martin Guillaume (Groupama - FDJ), ki sta zdaj na drugem in tretjem mestu skupnega seštevka, a imata za Avstralcem že minuto in 12 sekund oziroma dve minuti zaostanka.

Seixas z visokim zaostankom, Glivar še edini Slovenec

Američan Matteo Jorgenson je ostal na četrtem mestu, a ima zdaj že 2:34 minute zaostanka, napredoval pa je mladi domači zvezdnik Paul Seixas, ki je zdaj sedmi v seštevku. 19-letni Francoz (Decathlon CMA CGM), ki je ves čas pod drobnogledom in primerjavami s Tadejem Pogačarjem, je bil danes z zaostankom 3:15 21. V skupnem seštevku je šele sedmi z zaostankom 3:06 za vodilnim Tuckwellom.

Na dirki ostaja le še en slovenski kolesar, Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), ki je bil danes 65. Matevž Govekar ni startal na etapi, že pred peto etapo v četrtek pa je odstopil tudi njegov moštveni sotekmovalec pri ekipi Bahrain Victorious Matej Mohorič. Glivar je skupno zdaj na 57. mestu (+ 24:34).

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