Supersonični Tadej Pogačar je danes na zaključnem vzponu 19. etape Dirke po Franciji na ikoničnem klancu do smučarskega središča Alpe d’Huez svojim tekmecem za skupno zmago zadal še en silovit udarec. Slovenski as se je z rekordom klanca pripeljal do svoje pete zmage na letošnji francoski pentlji in prednost pred Remcom Evenepoelom povečal na sedem minut in 11 sekund. Francoski čudežni deček Paul Seixas je priznal, da je preživel enega najtežjih dni na kolesu v življenju.

"Slediti Pogačarju je bila misija nemogoče," je danes v cilju 19. etape Toura priznal belgijski zvezdnik moštva Red Bull – BORA – hansgrohe Remco Evenepoel. V etapi, ki se je končala z vzponom na mitski Alpe d'Huez je za nosilcem rumene majice zaostal dve minuti in 29 sekund ter v cilj pripeljal na šestem mestu. V skupnem seštevku Evenepoel ostaja drugi, a ima pred zadnjima dvema etapama 113. Toura za Pogačarjem že sedem minut in 11 sekund zaostanka.

"Bilo je predvidljivo, da bo Tadej danes naredil nekaj norega"

"Počutil sem se dobro," je Evenepoel po etapi povedal za VTM Nieuws. "Bilo je precej predvidljivo, da bo Tadej danes naredil nekaj norega in poskušal zmagati. Obstajala je velika verjetnost, da bo šel na polno, in to mu je tudi uspelo. Meni se je vse izšlo dobro, slediti pa mu nisem mogel."

Evenepoel se je v zadnjih dneh že sprijaznil z dejstvom, da Pogačarja na letošnji dirki ne more resneje ogroziti, osredotočen je predvsem na branjenje drugega mesta. Danes mu je uspelo prednost pred tretjeuvrščenim v skupnem seštevku, Pogačarjevim moštvenim kolegom Isaacom del Torom, še malce povečati. Zdaj ima Belgijec 2:31 prednosti pred Mehičanom. "Pridobil sem približno deset sekund prednosti. Pokazal sem, da sem boljši od drugih, ki so se borili za stopničke. Dan sem dobro prestal," si je oddahnil 26-letni belgijski as, ki se letos res odlično bori tudi na najtežjih klancih.

Paul Seixas ostaja v boju za stopničke. Foto: Reuters

Grozno, naporno, čarobno

V boju za stopničke v Parizu pa ostaja mladi francoski up Paul Seixas. Devetnajstletnik je bil danes deveti, proti del Toru pa je izgubil le štiri sekunde.

V skupnem seštevku ima za Mehičanom 24 sekund zaostanka. "Bilo je grozno. Bilo je naporno," je po cilju priznal Seixas. "Množica je norela, še vedno mi zvoni v ušesih. Bilo je čarobno, hkrati pa je bil to verjetno eden najtežjih dni v mojem življenju na kolesu," je dodal izmučeni francoski najstnik, ki je v nepregledni množici navijačev na 21 serpentinah vzpona na Alpe d’Huez sprožil še posebej burne reakcije.

Evenepoel in Isaac del Toro sta ga v zaključku napadla in se mu poskušala oddaljiti, a se je s pomočjo ekipnih kolegov dobro reševal. "Omejil sem škodo," je priznal. "Na koncu nisem imel nog, kot sem si jih želel, a je bil nastop vseeno dober. Še vedno se borim za stopničke. "Fantje so danes opravili delo za najvišjo oceno, vsi so prikazali najboljšo mogočo formo," se je še zahvalil kolegom. Jutri ga čaka še en ključen dan na brutalni kraljevski etapi, sploh ob grožnji Tadeja Pogačarja, ki je napovedal, da bodo pri UAE Emirates – XRG delali za Isaaca del Tora. "Zelo težko bo in vse se bo odločalo v nogah," se zaveda Seixas.

Izidi 19. etape: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates – XRG) 3;17:57

2. Lenny Martinez (Fra/Bahrain – Victorious) + 0:06

3. Richard Carapaz (Ekv/EF Education – EasyPost) 0:09

4. Sepp Kuss (ZDA/Team Visma | Lease a Bike)1:14

5. Tobias Halland Johannessen (Nor/Uno-X Mobility) 2:07

6. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull - BORA – hansgrohe) 2:29

7. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates – XRG) 2:41

8. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl – Trek) 2:45

9. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM Team) isti čas

10. Harold Tejada (Kol/XDS Astana Team) 3:22

…

56. Jan Tratnik (Slo/Red Bull – BORA – hansgrohe) 22:26

124. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorius) 29:16

… Skupni vrstni red (19/21): 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG) 67:53:00

2. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) + 7:11

3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates - XRG) 9:42

4. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 10:06

5. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious) 13:00

6. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 13:09

7. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 15:58

8. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost) 21:15

9. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36,5) 21:30

10. Jordan Jegat (Fra/TotalEnergies) 23:21

...

84. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorius) 3:36:21

85. Jan Tratnik (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 3:36:23

...

Preberite še: