Čudežni deček francoskega kolesarstva Paul Seixas bo svoj prvi nastop na Dirki po Franciji končal na izjemnem četrtem mestu. Dosežek je še toliko večji, ker je 19-letnik v uvodnih dneh dirke tekmoval s posledicami padca na ogledu trase, nato pa ga je v prvem tednu ustavil še prehlad. Njegova ekipa Decathlon CMA CGM je obe težavi na njegovo željo zamolčala, saj ni želel, da bi ju javnost razumela kot izgovor za morebiten slab dan.

Kot poroča francoski L'Équipe, je Paul Seixas 1. julija padel med ogledom trase po ulicah Barcelone, tik pred začetkom Toura, ki se je začel tri dni pozneje. In kot da to ne bi bilo dovolj, se je v prvem tednu dva dni spopadal še z lažjim prehladom, zaradi česar je na bolj obljudenih krajih nosil zaščitno masko.

V ekipi so obe informaciji skrivali na njegovo izrecno željo. Seixas ni želel, da bi ob morebitni krizi kdo v padcu ali bolezni iskal opravičilo za slabšo predstavo. Kljub vsemu je vse do zadnje gorske etape na Alpe d'Huez ostal v igri za zmagovalni oder in belo majico najboljšega mladega kolesarja.

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Na Galibierju še odlično, nato je počilo

Pred 20. etapo je v skupnem seštevku za tretjeuvrščenim Isaacom del Torom zaostajal le 24 sekund. Pri Decathlonu CMA CGM so zato poskušali Mehičana spraviti pod pritisk. Po prelazu Col du Galibier so tempo navili Nicolas Prodhomme, Tiesj Benoot in Matthew Riccitello, zato je Seixas sprva verjel, da jim načrt lahko uspe.

"Na začetku etape in na Galibierju sem se počutil res dobro. Potem pa me je na koncu odrezalo," je povedal za L'Équipe.

Na prelazu Col de Sarenne ni več zmogel slediti. Del Toro je pritisk prestal, nato pa se odpeljal naprej. Seixas je do cilja izgubil minuto in 50 sekund, s tem pa tudi možnosti za tretje mesto in belo majico. "Prišel je trenutek, ko sem dosegel svojo mejo. Poskušal sem biti močnejši kot običajno, nato pa sem eksplodiral," je priznal mladi kolesar, ki je na letošnjem Touru za en dan oblekel tudi belo majico in postal najmlajši kolesar v zgodovini, ki je imel čast nositi eno od posebnih majic na Touru.

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Najprej razočaranje, šele nato ponos

Ciljno črto predzadnje etape je prečkal popolnoma izčrpan in svoje razočaranje izjokal v objemu staršev. Čeprav si je že zagotovil četrto mesto v skupnem seštevku, je bil njegov prvi odziv predvsem razočaranje, ker se ni mogel še odločneje boriti za stopničke.

"Seveda sem razočaran, ker se za tretje mesto nisem mogel boriti dlje. Takšno je kolesarstvo. Včasih preprosto dosežeš svojo mejo," je dejal.

Toda nekoliko širši pogled pokaže, kako izjemen je njegov dosežek. Pri komaj 19 letih je na svojem prvem Touru tri tedne vztrajal med najboljšimi kolesarji skupnega seštevka. Izognil se je velikemu zlomu, ki ga na prvem Grand Touru doživi marsikateri precej izkušenejši tekmovalec, in to kljub padcu, prehladu ter vsem zahtevam, ki jih prinaša najtežja dirka na svetu.

💪🇫🇷 Paul Seixas gave it his all again today! Congratulations on your first Tour de France, Paul!



💪🇫🇷 Paul Seixas a tout donné aujourd’hui encore ! Bravo pour ce premier Tour de France Paul ! #TDF2026 pic.twitter.com/dfDhp7LgGI — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2026

"Naloga je opravljena"

Vodja ekipe Decathlon CMA CGM Dominique Serieys je poudaril, da je bil njihov osnovni cilj Seixasa varno pripeljati do Pariza. "Četrto mesto je nekaj izjemnega. Pri 19 letih je pridobil izkušnje, ki jih pri tej starosti nima skoraj nihče," je povedal.

Ob tem je poudaril njegovo neverjetno konstantnost. "V treh tednih ni doživel niti enega resnega fizičnega zloma. Konkurenca je bila neverjetna. Paula smo želeli pripeljati do Pariza in naloga je opravljena."

Tudi njegov trener Alexandre Pacot je zadnjo gorsko etapo označil predvsem za pomembno lekcijo, ne pa za poraz.

"Za belo majico in tretje mesto je poskusil vse. V cilj je prišel popolnoma izčrpan. To je bila najtežja etapa letošnjega Toura."

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