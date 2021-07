Toliko otrok, da jim je celo zmanjkalo dresov

Znotraj Kolesarskega društva Rog, kjer je svoje prve resnejše kolesarske korake začel ubirati tudi Tadej Pogačar, od konca lanskega leta deluje Pogi Team Generali, ekipa mladih kolesarjev od 10 do 18 let.

Znotraj Kolesarskega društva Rog, kjer je svoje prve resnejše kolesarske korake začel ubirati tudi Tadej Pogačar, od konca lanskega leta deluje Pogi Team Generali, ekipa mladih kolesarjev od 10 do 18 let.

Dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji Tadej Pogačar je decembra lani napovedal, da s Kolesarskim društvom Rog, kjer se je kalil od devetega leta, ustanavlja mlado ekipo, ki bo nosila ime Pogi Team Generali. Pogi po Pogačarjevem vzdevku, seveda. Gre za otroško in mladinsko ekipo znotraj KD Rog, ki je pomembna pridobitev za mlade kolesarje, pravi Miha Koncilija, trener mladinskega pogona v ljubljanskem klubu in nekdanji trener zmagovalca zadnjih dveh Tourov, ki je že obrodila sadove.

"Hočem nekaj vrniti ekipi, v kateri sem se kalil kot kolesar," je decembra lani med gostovanjem na nacionalni televiziji napovedal Tadej Pogačar in predstavil prototip kolesarskega dresa, ki ga v novi sezoni nosijo kolesarji Pogi Teama.

"Želim, da imajo mladi kolesarji kar najboljše pogoje za treninge. S finančno in materialno pomočjo sponzorjev bo delo v klubu lažje, za mlade kolesarje in njihove starše pa finančno sprejemljivejše," je ob ustanovitvi novega pogona sporočil dvakratni zmagovalec francoskega Toura in novi vodilni kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI), ki je v klub pripeljal kar nekaj domačih in tujih sponzorjev.

Mlada veja se je razvila v kolesarskem klub Rog, ki je bil ustanovljen leta 1949 in predstavljal valilnico številnih kolesarskih talentov. V Rogu so se kalili številni vrhunski kolesarji, od Primoža Čerina, Vinka Polončiča, Jureta Pavliča, Andreja Hauptmana, danes selektorja slovenske reprezentance, Gorazda Penka, danes selektorja slovenske ženske reprezentance in športnega direktorja pri ekipi Ale BTC Ljubljana, Martina Hvastije, Jana Polanca, Luke Mezgeca, Jana Tratnika, Luke Pibernika, Žige Jermana do največjega talenta med vsemi, Tadeja Pogačarja.

V Pogi Teamu je danes že več kot sto mladih kolesarjev, starih od 10 do 18 let (dečki, mlajši in starejši mladinci).

Člane Pogi Teama je na Mont Ventouxu med letošnjim Tourom opazil tudi novinar kolesarskega portala Cyclingweekly:

Takega navala ne pomnijo

Kaj se je torej v sedmih mesecih, odkar klub Pogi Team Generali, ki združuje kolesarje od 10. do 18. leta starosti, obstaja, spremenilo? "Ogromno. Najbolj se to pozna po tem, da imamo res veliko število novih članov. Po lanskem Touru in Tadejevem uspehu je zanimanje močno naraslo. To je privedlo do tega, da smo se morali tudi kadrovsko precej okrepiti.

V klubu je več kot 90 kolesarjev z licencami, temu lahko prištejemo še okrog 40 otrok, starih približno sedem let, ki dvakrat tedensko trenirajo v kolesarski šoli na policijskem poligonu v Tacnu in se šele uvajajo v svet kolesarstva," je povedal Koncilija, ki je eden od osmih trenerjev v mladinskem pogonu.

Miha Koncilija in Tadej Pogačar med snemanjem serije oddaj Treniraj kot Tadej Pogačar, ki ste jih lahko spremljali na Planet TV in Sportalu. Foto: Alen Milavec

Zaradi tako velikega števila so letos mlade kolesarje ločili na dva dela – v eni skupini so tisti, ki se udeležujejo dirk, v drugi pa tisti, ki raje kolesarijo brez rezultatskega bremena. "Otrok je bilo toliko, da nam je v določeni fazi celo zmanjkalo dresov," je razkril nekdanji trener Tadeja Pogačarja, ki je prepričan, da so za takšno zanimanje za kolesarstvo najbolj zaslužni uspehi slovenskih kolesarjev.

Podobna evforija kot pred leti v smučarskih skokih

"Trenutno smo priča podobni evforiji, kot je bila pred leti v smučarskih skokih," je namignil sogovornik. "Takega vpisa še nismo imeli, bolj smo vajeni tega, da moramo mlade novačiti za vpis v klub, zdaj pa prvič prihajajo kar sami od sebe."

A kljub navalu se predstavljanju kolesarstva po šolah ne bodo odpovedali, je potrdil. Na tak način so denimo odkrili Žigo Jermana, Pogačarjevega vrstnika in prijatelja, ki danes dirka za italijansko ekipo Androni Giocattoli – Sidermec.

Klub, pod katerega se podpisuje trenutna številka ena v svetu kolesarstva, je deležen več povabil za dirke v tujini, predvsem v Italijo, in lažje prihaja do sponzorjev. Ta del je prevzel Tadejev oče Mirko Pogačar.

Ekipi Pogi Team se je pridružil tudi Pogačarjev oče Mirko, ki skrbi za sponzorski del. Foto: Ana Kovač

A glede sponzorjev jo je v zadnjem času, tako kot na vseh področjih, zagodla korona. "Na splošno je zdaj po svetu zelo težko zagotoviti novo kolo, zato teh novih nimamo ravno v izobilju, se pa vseeno trudimo, da vsakemu, ki ga zanima kolesarstvo, vsaj posodimo kolo, da ugotovi, ali je to tisto, kar ga zanima in s čimer bi se ukvarjal.

Tistim, ki se odločijo, da bodo vztrajali, pa zagotovimo tudi klubsko kolo. Že lani smo v klubu kupili deset novih koles, letos smo jih dodali še 15," je pojasnil Koncilija.

Pogačar spremlja mlade "Pogijevce"

Tudi Pogačar redno spremlja, kaj se dogaja s podmladkom in ohranja stike z mladimi kolesarji. "Že januarja smo imeli srečanje s Tadejem po Zoomu, kar je bilo čudovito, saj se je debata med njim in fanti res lepo razživela, potem pa smo se še dvakrat srečali v živo. Fantom to res ogromno pomeni," ocenjuje Koncilija.

Žan Lopatič v družbi svojega vzornika Tadeja Pogačarja To nam je potrdil tudi 14-letni Žan Lopatič, prvi član Pogi Teama, ki je zmagal na mednarodni dirki. Pogačar mu je za nagrado podaril dres ekipe UAE Emirates. Žan kolesarstvo trenira že 11 let, a je to zanj šele prva sezona na cestnem kolesu. Pred tem je namreč desetletje vztrajal in blestel na gorskem. Razlog za menjavo? Želja po spremembi, nam je povedal zgovorni Žan, s katerim smo se pogovarjali pred začetkom letošnjega maratona Franja, kjer so "novi Pogačarji" pomagali pri organizaciji. "Za zdaj mi kar gre, bi pa moral še nekoliko izboljšati svoj položaj med vožnjo v skupini in se ne toliko izpostavljati vetru." Trenira od petkrat do šestkrat tedensko, najraje ima šprinte. V nasprotju s Pogačarjem, ki obožuje vzpone, ima Žan precej raje ravnino. Na vprašanje, kdo je njegov vzornik, pa izstreli kot iz topa. "Tadej Pogačar, všeč pa mi je tudi Mathieu van der Poel." Kot glavni cilj za nadaljevanje sezone je navedel septembrsko državno prvenstvo v kronometru, že zdaj pa se lahko med drugim pohvali tudi z naslovom državnega prvaka v cestni vožnji v kategoriji dečki A.

