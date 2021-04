Kako bosta Roglič in Pogačar strla najtrši oreh?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred nami je še zadnje dejanje razburljive in zelo zahtevne Dirke po Baskiji, kjer prvič v tej sezoni svoje moči v neposrednem boju merita prvi in drugi kolesar lestvice mednarodne kolesarske zveze Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar. Kolesarje čaka najkrajša (111,9 kilometra) etapa, a s sedmimi vzponi, od tega kar tremi prve kategorije, najtežja etapa na tej preizkušnji. Vse skupaj bo dodatno otežilo še vreme, saj vremenoslovci napovedujejo padavine.