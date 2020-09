Po slovenskem prazniku spet dan za šprinterje, tudi Luko Mezgeca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po za slovensko kolesarstvo sanjski četrti etapi Dirke po Franciji je danes spet čas za klasične šprinterje. V 183-kilometrski peti etapi Toura, ki bo kolesarje vodila od Gapa do Privasa, skoraj ni sledu o hribih, karavana bo preskočila le dva grička četrte kategorije. Za zmago se bodo tokrat spopadli šprinterji, priložnost pa se s tem ponuja tudi Luki Mezgecu (Mitchelton Scott).

Slovenski ljubitelji kolesarstva se še nismo povsem pomirili po včerajšnji dvojni zmagi Primoža Rogliča (Jumbo-Visma) in Tadeja Pogačarja (UAE Emirates), a Tour se nadaljuje.

Bo uspeh Rogliča in Pogačarja še dodatno motiviral Mezgeca?

Sreda prinaša ravninsko etapo, načrtovano za obračun specialistov za šprint. Pričakuje se spopad močnih in težkih fantov, ki so včeraj močno trpeli v hribih, v boj Petra Sagana, Caleba Ewana, Elie Vivianija, Sama Bennetta, Alexandra Kristoffa, Mattea Trentina, Giacoma Nizzolija in drugih šprinterskih asov se lahko vmeša tudi naš adut Luka Mezgec, ki bi ga utegnil še posebej motivirati včerajšnji uspeh rojakov.

Pogačar, Jan Polanc in preostali člani moštva UAE Emirates bodo delali za Kristoffa, nekoliko presenetljivega zmagovalca uvodne etape letošnjega Toura v Nici, Roglič in njegovi kolegi iz Jumbo-Visme bodo bržčas stavili na Belgijca Wouta van Aerta, zmagovalca letošnjih klasik Milano–Sanremo in Strade Bianche, Matej Mohorič pa bo s sotekmovalci iz Bahrain McLarna pripravljal teren za Sonnyja Colbrellija.

Foto: A.S.O.

Čisto brez klancev seveda ne bo šlo, karavano čakata dva kategorizirana vzpona, a nezahtevna, četrte kategorije, najprej Serre Colon (434 m.n.v., 4,1 km s povprečnim naklonom 3,7 %), pa kmalu za njim še Saint-Vincent de Barres (258 m.n.v., 2,7 km in 4,2 %).

Sprememb v boju za rumeno majico ne gre pričakovati, pester pa bo boj za zeleno. V tej kolesari slovaški superzvezdnik Peter Sagan (Bora-hansgrohe), isti točkovni izkupiček (83 točk) ima Irec Sam Bennett, tretji – Kristoff – ima tri točke manj, sledita Italijana Matteo Trentin (61) in Giacomo Nizzolo (51), najboljši Slovenec v razvrstitvi najboljših po točkah pa je Pogačar (36 točk) na devetem mestu.

Skupni vrstni red po 4. etapi: 1. Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep 18;07:04

2. Adam Yates (VBr) Mitchelton-Scott + 0:04

3. Primož Roglič (Slo) Team Jumbo-Visma 0:07

4. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 0:11

5. Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:13

6. Egan Bernal (Kol) Ineos Grenadiers 0:17

7. Tom Dumoulin (Niz) Team Jumbo-Visma

8. Esteban Chaves (Kol) Mitchelton-Scott

9. Nairo Quintana (Kol) Team Arkea-Samsic

10. Miguel Angel Lopez (Kol) Astana Pro Team isti čas

…

59. Jan Polanc (Slo) UAE Emirates) 14:11

97. Matej Mohorič (Slo) Bahrain-McLaren) 33:28

137. Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott) 47:18

